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對文資無感？！　台南「文資流」展覽讓你五感文資

▲「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請民眾從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請民眾從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

8月「台灣文博會」結束後好空虛？「台灣設計展」何時來？你有這些症狀嗎？！台南文化活動其實未曾間斷！就讓「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請大家從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。

▲「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請民眾從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「文資流」展覽係從「文資好設計」為出發點，分為三大部分：「流傳的文資」讓大眾意識到，文化資產背後所蘊含的時代風格或技術等設計核心價值；「流存的文資」則介紹當代如何保存和傳承文化資產，因應新科技、新觀念而生的多元修復或傳習方式；「流域的文資」展示非典型的文化資產及其他國家地區的保存案例，讓大眾思考文化資產的可能性和未來性。

▲「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請民眾從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次展覽自即日起至11月10日，在西竹圍之丘C棟目目•赫茲博物舉辦。現場還有「台南聲景百選」以及和政大書城合作推出的「文資選書區」，讓民眾除了可以透過體感觀展外，還可以翻閱書籍、聆聽台南的聲音，希望透過展覽，讓步常接觸文化資產的民眾，也能夠五感體驗台南文資的脈動。

▲「2024台南市文化資產月-文資流」展覽消解這份文化渴望，邀請民眾從不同的五感體驗，一起體會台南文化資產的時間流和保存故事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，配合展覽也推出「你的台南文資主場在哪裡」互動心理測驗，將台南文資特色分為水系、創系、聲系、夜系、糖系、城系等不同人格特性，除了可以測驗出自己屬於哪種類型，依照測驗結果還可聆聽專屬文資聲景和今年底前可參加的台南文資活動資訊，讓大家看完展後，能帶回台南的聲音，並再接續安排自己的台南文資探訪之旅，充分五感台南文化資產的魅力！活動詳情請至台南文資月臉書粉絲專頁查詢 https://www.facebook.com/tchmtainan

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