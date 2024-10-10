點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，於雙十國慶當天以歡喜心持續推動公益，10日做工行善團前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。

10日修繕家庭志工有林正雄（父）、林亞蔚（子）、林芷瑩（女）ㄧ家三口一起做公益。師傅老爸林正雄不僅把搭鐵厝的技術傳承給第二代，也傳承了幫助弱勢的熱忱。勞工局長王鑫基特別感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護台南這個富饒人情味的城市。

居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。且案弟每周三次需要前往善化診所洗腎，每日三餐有時靠慈善團體提供愛心便當或鄰居提供伙食度日。居住屋齡約80年老舊房子，屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。

勞工局做工行善團於10/5由泥水工會進行整地，電氣工會配置臨時用電，由於案家門前巷弄狹小，鐵厝材料的貨車到不了門口，從停下車、卸貨到修繕基地，約700公尺的路途必須用人工搬運建材，大大小小的各類型材料，4.5M 的C型鋼、6M的角材、4M鋼等鋼材，10/6由勞工志願服務協會出動志工人力，ㄧ人ㄧ支，或幾人ㄧ片扛著走，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，今日將完成兩房一廳的鐵厝搭建，陸續還有鋁製、電氣、木工、等修繕志工接力施工。

勞工局王鑫基局長表示，本案從10/8開始連續三日進行鐵厝搭建施工，感謝今日志工又犧牲國慶假期，揮汗奉獻他們的專業技能，持續為台南弱勢勞工修繕房屋。另城市廣播網電台近期邀請南方講堂王美霞老師當節目主持人，每集邀約做工行善團隊人員錄製訪談節目，全部60集已於10/4播出完畢，節目受到聽眾廣大迴響，不少聽眾朋友肯定做工行善團，也捐助善款挹注修繕材料費，一起創造共好。