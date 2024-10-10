　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為了落實黃偉哲市長「希望家園」的願景，於雙十國慶當天以歡喜心持續推動公益，10日做工行善團前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

10日修繕家庭志工有林正雄（父）、林亞蔚（子）、林芷瑩（女）ㄧ家三口一起做公益。師傅老爸林正雄不僅把搭鐵厝的技術傳承給第二代，也傳承了幫助弱勢的熱忱。勞工局長王鑫基特別感謝做工行善團每一位志工的付出，和勞工局共同守護台南這個富饒人情味的城市。

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

居住於六甲區陳姓兩兄弟，案弟領有身心障礙手冊與兄長同住，兩位皆因身體狀況因素無法工作，僅靠身心障礙補助金生活。且案弟每周三次需要前往善化診所洗腎，每日三餐有時靠慈善團體提供愛心便當或鄰居提供伙食度日。居住屋齡約80年老舊房子，屋頂漏水、地基不穩，恐影響居住安全，但因家境困苦導致無力修護房子。

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局做工行善團於10/5由泥水工會進行整地，電氣工會配置臨時用電，由於案家門前巷弄狹小，鐵厝材料的貨車到不了門口，從停下車、卸貨到修繕基地，約700公尺的路途必須用人工搬運建材，大大小小的各類型材料，4.5M 的C型鋼、6M的角材、4M鋼等鋼材，10/6由勞工志願服務協會出動志工人力，ㄧ人ㄧ支，或幾人ㄧ片扛著走，協助將鐵皮建材由廟口搬到案家門前，今日將完成兩房一廳的鐵厝搭建，陸續還有鋁製、電氣、木工、等修繕志工接力施工。

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，本案從10/8開始連續三日進行鐵厝搭建施工，感謝今日志工又犧牲國慶假期，揮汗奉獻他們的專業技能，持續為台南弱勢勞工修繕房屋。另城市廣播網電台近期邀請南方講堂王美霞老師當節目主持人，每集邀約做工行善團隊人員錄製訪談節目，全部60集已於10/4播出完畢，節目受到聽眾廣大迴響，不少聽眾朋友肯定做工行善團，也捐助善款挹注修繕材料費，一起創造共好。

▲台南市做工行善團，前往六甲區的偏鄉，由台南市電子機械加工職業工會進行鐵厝修繕相關作業。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
快訊／大谷翔平大吼！　罕見PLAY三壘審阻擋得分
快訊／高雄捷運出口驚見男屍！　旅客嚇壞
汪建民癌逝前「把身體捐出來」！　阿Ben哭不停
快訊／女工人慘死！　上半身遭壓成肉末
快訊／賴清德國慶演說　喊台灣45次、中華民國8次、中華民國台
快訊／雲林工人遭崩塌砂石掩埋！　只剩頭部露在外
賴清德「不論是中華民國、台灣或中華民國台灣」　兩岸交流不變
快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！
賴清德籲中國發揮影響力「結束俄烏、中東衝突」　與台灣一起承擔
蔡英文、陳水扁唱國歌　全程開口未漏「吾黨所宗」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

2014年台南國慶升旗典禮　黃偉哲：前人守護國家不易應珍惜熱愛這片土地

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　百位青花瓷旗袍美女快閃走秀

超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

快了！桃園「班班有鮮乳」何時實施？　市府：10／ 16日開始供應

慶重陽！北榮桃園分院「彩虹居」　疊杯比賽登高提升專注力

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

阿BEN現身汪建民靈堂！　哽咽：願大家記得他的好

輔仁馬來西亞女僑生車禍亡　父母兄妹心碎搭機抵台相驗

點滴善意匯聚　台南做工行善團築起國慶最美風景

蘭花展為水道館慶暖身　潑墨色石斛蘭、手掌大仙履蘭成目光焦點

來自國際的互動　2024南瀛國際民俗藝術節促進文化交流與理解

2014年台南國慶升旗典禮　黃偉哲：前人守護國家不易應珍惜熱愛這片土地

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　百位青花瓷旗袍美女快閃走秀

超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

快了！桃園「班班有鮮乳」何時實施？　市府：10／ 16日開始供應

慶重陽！北榮桃園分院「彩虹居」　疊杯比賽登高提升專注力

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

直擊／辛苦了！國慶大典近尾聲「禮賓人員身體不適」　坐輪椅離場

東北季風影響「低溫下探20度」　降雨趨勢一次看

國慶最久焰火41分鐘！　露營車隊齊聚雲林「半夜就來卡位」

「進擊的巨人 劇場版」台灣確定上映！大銀幕感受完結篇震撼

中華民國生日有2天　「國慶5冷知識」曝！總統在大會上不會唱國歌

殺人逃亡「追溯期剩1年」落網！他隱姓埋名19年　連老爸葬禮也沒去

多圖／憲兵快反連回歸國慶大典！　表演亮點一次看

高雄超商被山陀兒吹爆！3店員「雙掌擊颱」出名　16字重生祝詞曝

台中鷺鷥林4鯨豚擱淺...2瓜頭鯨順利野放　1死1待救援

大谷翔平大吼！罕見PLAY三壘審阻擋得分　網：真不走運

「特大號」幼貓打針反應慢半拍　抽出來10秒後才叫：痛死我啦！

地方熱門新聞

桃園班班有鮮乳何時實施　市府：10/ 16日起

人氣IP「橘貓重重」　國慶日快閃桃藝工坊

慶重陽！北榮桃園分院彩虹居　疊杯比賽登高

農漁牧災損品項單價陳亭妃要求每年滾動式檢討

台南淹水嚴重陳怡珍盤整改善排水系統

國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

2014年台南國慶升旗典禮黃偉哲率員歡度國慶

秋賞南安.進入布農瓦拉米蕨之路人文探訪之旅10／12起跑

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

金門陶與瓷工藝之美特展揭幕　旗袍美女走秀

2024國慶焰火！交通攻略一次看　4條接駁全線免費

新北表揚績優清潔隊員　侯友宜：最乾淨城市十連霸

游顥喊話修國土法、暫緩2年上路

更多熱門

相關新聞

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

喊話國家對內競爭、對外團結　賴清德：政黨利益永遠不能凌駕人民利益

面對近來朝野衝突，總統賴清德今於113年中華民國國慶典禮致詞時特別提到，感謝近期立法院長韓國瑜和行政院長卓榮泰促成朝野黨團會商，強調民主國家對內競爭、對外團結，「國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益。」

快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！

快訊／賴清德首次國慶演說　全文看這裡！

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民齊唱國歌

新北團結慶雙十　侯友宜與千名市民齊唱國歌

賴清德：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

賴清德：中華民國和中華人民共和國互不隸屬

過去8年國慶辦得不情願？蔣回應了

過去8年國慶辦得不情願？蔣回應了

關鍵字：

台南做工行善國慶

讀者迴響

熱門新聞

國慶文「台藝人第一PO是他」！

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

「暖秋訊號增強」　氣象專家曝原因

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

山陀兒遺留冷海水　「半個台灣大」

虐死2歲童！　「6寶媽網紅」正面照曝光

汪建民癌逝！營養師揭地中海飲食模式防肺腺癌

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面