台南淹水嚴重　陳怡珍盤整改善排水系統

▲台南市議員陳怡珍表示，淹水是人民最切身之痛，陳怡珍積極要求設置抽水站，目前已提案至中央國土署，並爭取100萬元經費進行初步規劃設計。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議員陳怡珍9日於市議會質詢表示，淹水是人民最切身之痛，尤其近期受到極端氣候強降雨的影響，只要颱風、大雨一來，民眾往往就要及早開始進行防颱準備，先前中西區臨安路與民族路交叉口發生嚴重淹水情形，陳怡珍積極要求設置抽水站，目前已提案至中央國土署，並爭取100萬元經費進行初步規劃設計。

而針對由立委陳亭妃向中央爭取「北區公園北路B幹線雨水下水道第一期工程」，施工中由於發現小北門城遺址而停擺，後來又面臨台電地下管線遷移工程需要協調，工期拖延至今，嚴重影響周遭交通環境，同時每逢大雨就淹水。

陳怡珍要求水利局10月底進場銜接台電管線遷移完工後，以最快速度務必在11月底前將所有西門路三段與公園北路箱涵工程完工，才能避免過長的交通黑暗期造成民眾不方便。

另外，陳怡珍關心安南區土城淹水問題，土城算是凱米颱風淹水的重災區，這幾年來淹水狀況越來越嚴重，目前確定在土城仔排水河道興建防潮閘門，再配備抽水機組，總經費共1.5億元，現正進行設計階段，預計2025年開工，歷經1年工期，希望能於2026年完工，發揮實質治水成效。

陳怡珍強調，在抽水站及相關排水系統設施尚未完工之前，市府務必提出完善的應急措施，除了配置充足的移動式抽水機，也要求準備足夠的沙包讓民眾救急，並且強化各區防災應變中心的即時反應機制，確保在颱風或大雨來襲時，能迅速處理積水問題，保障市民安全。