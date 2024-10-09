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台南隱形冠軍企業揚名國際　2024台灣設計展10／26亮相

▲▼2024台灣設計展,台南,冠軍,巴黎奧運,賴清德,仁美商標。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲2024台灣設計展將在台南舉辦，展區將展出18家台南隱形冠軍企業崛起經過。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／中央社

2024台灣設計展26日起前進台南，台南隱形冠軍企業參與其中，如今年巴黎奧運台灣隊進場服織標與臂章、總統賴清德就職典禮佩戴領帶，均由台南仁美商標公司所製，成為展品亮點。

2024台灣設計展由經濟部與台南市政府共同舉辦，這是第5度於台南開展，今年主題為「是台南，當是未來」，主展區包含台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫，另外包含321巷藝術聚落、永樂市場等衛星展區，展前記者會今天舉行。

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經濟部政務次長何晉滄致詞表示，台灣設計展自2003年舉辦至今，巡迴各縣市展出，從設計角度找出城市美學及進步力量，並將設計引進生活及文化中，台南本身便是擁有文化底蘊的城市，期望以設計作為國力展現。

台南市長黃偉哲表示，台南不是死板板、將古蹟挖出來供著的城市，而是古蹟存在於住民日常生活，像是此次主展區西市場、香蕉倉庫，便是活用古蹟建築，在設計展結束後也能開放攤商進駐，歡迎大家前來發掘台南。

2024台灣設計展主題展將分為展示台南企業的「南波萬」、探索台南新領域的「新力」、台南與日本品牌合作的「生活超展開」等，以展示、走讀等方式探索城市。其中「南波萬」展區羅列出18家台南隱形冠軍企業，並將介紹如何在環境中崛起，登上全球舞台。

例如以環保木質纖維與牡蠣殼回收紗線製作中華奧會會徽織標、袖口臂章的仁美商標公司，是Nike、adidas、UA、NB等國際品牌的布料及織標指定供應商，今年賴總統就職典禮所佩戴的紫斑蝶款式領帶，也出自其品牌。

2024台灣設計展將在台南登場，展期為10月26日至11月10日。

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