黃偉哲推動台南成為亞洲棒球春訓基地　與韓國樂天巨人棒球隊簽訂MOU

▲台南市長黃偉哲10月8日代表市府與韓國樂天巨人棒球隊正式簽署合作備忘錄，該隊將在2025年開始在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓及交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲10月8日代表市府與韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants）正式簽署合作備忘錄（MOU），該隊將在2025年開始，在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓，並展開棒球春訓交流。

這次合作為「台南亞太國際棒球訓練中心」首次接待國際職棒頂級球隊，也為台灣棒球產業及基層棒球運動的發展注入新動力。

台南市長黃偉哲表示，台南作為棒球城市，也有許多優秀的棒球選手，希望透過這次合作共同推廣棒球運動，且不排除安排進行交流比賽，邀請全台灣喜愛棒球的朋友共同關注。

黃偉哲強調，這次合作不僅有助於提升台南亞太國際棒球訓練中心的國際知名度、提升本地棒球水準，也能讓台南棒球更加國際化。此外韓國樂天巨人棒球隊（Lotte Giants），還將規劃時間指導台南在地的小選手，歡迎樂天巨人隊來台南集訓。

韓國樂天巨人隊（Lotte Giants）總經理Park Junhyok指出，台南的冬季氣候十分適合訓練，為球隊提供了理想的戶外訓練條件。此外，台灣與韓國的地理距離近，從仁川至高雄機場僅需3小時飛行，釜山至高雄機場更只需2小時30分鐘，交通相當便利。

Park Junhyok也提到，台灣深厚的棒球文化，熱情的球迷以及成熟的職業棒球發展環境，為韓國球隊在此訓練提供了熟悉且激勵的氛圍。此外，台南的治安穩定，並擁有高品質旅宿和完善的醫療服務，這樣的條件使台南成為韓國球隊春訓的首選。

體育局表示，此次合作同時呼應行政院即將成立「運動部」的政策，不管是推動全民運動、國際競技與運動產業的發展，都可以讓台灣體育走向全新的里程碑。期待透過棒球春訓合作，能夠推動台南成為亞洲區的棒球訓練基地，並促進兩國在棒球領域的長期友好交流。