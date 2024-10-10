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說給美國聽！賴清德邀對岸合作氣候變遷　陸學者：台灣才要努力

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德邀請對岸一起努力應對氣候變遷，被大陸學者視為「說給美國聽的空談。」（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今（10）日發表任內首次國慶演說，再次強調兩岸互不隸屬，「中國無權代表台灣」，並且又拋出兩岸可以在氣候變遷、防疫上面合作，涉台學者則表示，「大陸很早就佈局新能源政策，真正需要努力的是台灣，別扯上大陸。」賴清德這些話就是說美國聽的，沒有「九二共識」，兩岸任何合作都不可能談成。

賴清德首度發表任內國慶演說，關於涉及兩岸關係內容，賴總統首先表示，「我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣。

賴清德指出，台灣有決心致力維護台海的和平穩定，成就全球的安全和繁榮，也願意和中國共同因應氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。並且希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻！

華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，中美氣候變遷合作根本不可能邀請台灣，「賴清德就是說給美國聽的空談，卻回避兩岸關係真正的需要討論的問題，氣候變遷等合作都不是真心。」

仇長根進一步指出，賴清德為何不去談兩岸經貿面臨實際問題，而是講一些不可能做到事情，他也很清楚，大陸不可能請台灣一起參與討論氣候問題。「就算要合作，沒有『九二共識』無從談起，有『九二共識』都好談。」

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問也直言，大陸很早就布局新能源汽車、綠色節能減碳等工作，反倒是台灣內部能源電力就是個大問題。「我覺得需要努力的是台灣，賴清德別扯上大陸，因為大陸在這方面已經走得很遠。」

李振廣也表示，賴清德言論在大陸角度來看「沒有任何善意」，「明顯充滿敵視，包括對大陸社會制度和未來發展，包括互不隸屬的『兩國論』，他把我們當成敵人，很難從善意的角度去理解他的這些言論。」

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