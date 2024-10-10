太投入！韓國瑜看國慶演出「忘記回座位」　靠禮賓小姐提醒回神

▲韓國瑜看國慶演出太投入，靠禮賓小姐提醒回座位。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今是雙十國慶，慶籌會主委、立法院長韓國瑜於國慶大典上致詞表示，雖然很多場合沒辦法高舉中華民國國旗，但要有骨氣、勇氣，讓世界知道中華民國是存在的，並呼籲整合各方不同思想為4句話，「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶」。除了激情的致詞，更有一漏網花絮，韓國瑜忘我的在觀禮台上揮舞國旗，接著禮賓小姐請韓回位子上面坐，顯見韓國瑜真的相當投入在國慶典禮。

國慶大會上午9時起在總統府前登場，身兼國慶大會主席的韓國瑜致詞時表示，很高興在青天白日之下歡慶中華民國113歲生日，祝福中華民國繁榮昌盛、國泰民安、生日快樂。今天包括前總統陳水扁、前總統蔡英文、前副總統陳建仁、行政院長卓榮泰率行政團隊、五院院長代表，以及77位立委，各縣市長、議長出席。

韓國瑜提到，回想過去113年，中華民國經過艱辛、荒蕪，如今和樂富庶，先輩歷經天災戰亂，如今大多數民眾可以安居樂業，一代代先賢前輩帶領大家走過最嚴峻的歷史險阻，在台灣或許有不同身分認同，但只要去國離鄉，想著、念著都是最美麗的家園台灣。韓國瑜表示，中華民國的存在從來都不容易，從烽火連天到偏安台灣，都是在內憂外患下走過來。

▲韓國瑜認真欣賞國慶典禮的表演。（圖／記者黃國霖攝）

除了嚴肅的致詞，韓國瑜也被捕捉到投入國慶大會的一幕，以往被視為國慶固定班底的憲兵快反連（俗稱「憲兵機車連」），在去年國慶被去年度慶籌委會以「避免活動期程冗長」為由，從展演項目中拉掉。而今年度的慶籌會再度將憲兵快反連納入展演項目，大家熟悉的爽颯身影再度重現總統府前。韓國瑜也因忘情地欣賞表演，忘記回座位上，隨後經禮賓小姐上前提醒後，韓國瑜才露出不好意思的表情回到位置。

▲韓國瑜看國慶演出太投入，靠禮賓小姐提醒回座位。（圖／記者黃國霖攝）