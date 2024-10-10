賴清德國慶演說「矛盾危險」　陸學者：用「兩國論」綁架台海和平

▲總統賴清德首次國慶演說，大陸學者李振廣認為已經是明目張膽「兩國論」。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今（10）日發表任內首次國慶演說，再次強調兩岸互不隸屬，「中國無權代表台灣」。涉台學者也分析，賴清德「不演了」，從520赤裸裸的「台獨」轉向明目張膽的「兩國論」，其實都是玩文字遊戲，實際上是用「兩國論」綁架台海和平，這樣做法十分危險，無助往後兩岸發展局勢。

今天是中華民國113歲生日，賴清德也發表任內首次國慶演說，涉及兩岸關係內容，他指出，「我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。」

針對賴清德直接喊出兩岸「互不隸屬」，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，就大陸角度來看賴清德已經不演了，「原先520就職演說赤裸裸的『台獨』，現在轉向明目張膽的『兩國論』，就是典型『兩國論』，也是大陸最堅決反對與反感的東西。」

李振廣進一步分析，賴清德前面先提及1911年辛亥革命先烈的努力，讓泛藍人士感到欣慰，有某種從台獨往回頭感覺，之後又提出互不隸屬的「兩國論」，都是在玩「詭辯」的文字遊戲。

▲大陸學者張文生分析，賴清德對於中華民過去歷史無法切割，產身自我矛盾「台獨論述」。（圖／記者林敬旻攝）

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、副教授張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示也表示，「賴清德其實十分矛盾，打著中華民國旗號、113年生日，因為他根本無法推翻和否定過去的歷史（1949年之前）。」

張文生繼續分析，「賴清德強調中華民國113年，又說兩岸互不隸屬，中華民國在台澎金馬已落地生根（按賴說法實際只有75年），又要台獨又想和平，也反映自己的『台獨論述」自相矛盾，無法自圓其說。」

李振廣則認為，賴清德的「詭辯」十分危險，「他喊話兩岸要維護和平，『兩國論』卻是台海和平的毒藥，怎麼可能會有和平？玩這種文字遊戲，大陸絕對不接受，也不利於台海和平穩定，更不利於兩岸關係發