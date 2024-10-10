　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德國慶演說「矛盾危險」　陸學者：用「兩國論」綁架台海和平

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德首次國慶演說，大陸學者李振廣認為已經是明目張膽「兩國論」。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今（10）日發表任內首次國慶演說，再次強調兩岸互不隸屬，「中國無權代表台灣」。涉台學者也分析，賴清德「不演了」，從520赤裸裸的「台獨」轉向明目張膽的「兩國論」，其實都是玩文字遊戲，實際上是用「兩國論」綁架台海和平，這樣做法十分危險，無助往後兩岸發展局勢。

今天是中華民國113歲生日，賴清德也發表任內首次國慶演說，涉及兩岸關係內容，他指出，「我要感謝一代又一代國人同胞，同舟共濟、風雨同行。現在，中華民國已經在台澎金馬落地生根，和中華人民共和國互不隸屬；民主自由，在這塊土地上，成長茁壯，中華人民共和國無權代表台灣；兩千三百萬台灣人民，更要向全世界開枝散葉，迎向未來。」

針對賴清德直接喊出兩岸「互不隸屬」，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，就大陸角度來看賴清德已經不演了，「原先520就職演說赤裸裸的『台獨』，現在轉向明目張膽的『兩國論』，就是典型『兩國論』，也是大陸最堅決反對與反感的東西。」

李振廣進一步分析，賴清德前面先提及1911年辛亥革命先烈的努力，讓泛藍人士感到欣慰，有某種從台獨往回頭感覺，之後又提出互不隸屬的「兩國論」，都是在玩「詭辯」的文字遊戲。

▲中華民國雙十國慶典禮，巨幅國旗通過觀禮台。（圖／記者林敬旻攝）

▲大陸學者張文生分析，賴清德對於中華民過去歷史無法切割，產身自我矛盾「台獨論述」。（圖／記者林敬旻攝）

廈門大學台灣研究院政治研究所所長、副教授張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示也表示，「賴清德其實十分矛盾，打著中華民國旗號、113年生日，因為他根本無法推翻和否定過去的歷史（1949年之前）。」

張文生繼續分析，「賴清德強調中華民國113年，又說兩岸互不隸屬，中華民國在台澎金馬已落地生根（按賴說法實際只有75年），又要台獨又想和平，也反映自己的『台獨論述」自相矛盾，無法自圓其說。」

李振廣則認為，賴清德的「詭辯」十分危險，「他喊話兩岸要維護和平，『兩國論』卻是台海和平的毒藥，怎麼可能會有和平？玩這種文字遊戲，大陸絕對不接受，也不利於台海和平穩定，更不利於兩岸關係發

ET快訊
快訊／強烈磁暴來襲！　氣象署發特報
泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光
凍齡玉女遭親姊「騙光2億家產」！　近況曝光
韓國瑜太投入！遭禮賓小姐提醒「回座位」畫面曝
恐怖雙面人！6寶媽網紅溺死2歲童　昔嘆：看虐童新聞很痛心
女工「上身絞碎下身打包」慘死！　業者遭勒令停工
快訊／國慶日重大車禍！　台中砂石車撞死女騎士
快訊／《終極》女神國慶宣布：我結婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

專家：中美關係緊張令香港加速分散生產鏈

賴清德國慶演說「矛盾危險」　陸學者：用「兩國論」綁架台海和平

陸女官員戴LV絲巾受訪！上任5個月就「落馬」涉嚴重違法

滬指開盤震盪下跌！中字頭股票全力拉升　午盤漲2.95％重上3300點

陸兩男孩裸體被電線抽打　警通報：父親因孩子淘氣「嚴厲教育」

前諾貝爾物理獎得主楊振寧攜48歲妻現身　歡度102歲生日

王毅與日本新外相通話：希望日方堅持一個中國原則不動搖

電動機車半路突爆炸！男子瞬變「火燒人」痛苦滾地...驚險影片曝

富士康4台幹傳遭公安押走　陸委會：案件情節怪異

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

Jessica吃貨無誤！　來台灣新學3中文「都是美食」

轎車打燈硬切大車縫隙！被學長「夾擊」下場GG

名醫不倫氧氣女神 泡湯照折磨正宮 ｜20241009 ET午間新聞

A-Lin再唱〈連名帶姓〉笑喊：張惠妹叫我交版稅

王陽明「麥可哥已下戲」　蔡詩芸放閃：比較喜歡本人

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

專家：中美關係緊張令香港加速分散生產鏈

賴清德國慶演說「矛盾危險」　陸學者：用「兩國論」綁架台海和平

陸女官員戴LV絲巾受訪！上任5個月就「落馬」涉嚴重違法

滬指開盤震盪下跌！中字頭股票全力拉升　午盤漲2.95％重上3300點

陸兩男孩裸體被電線抽打　警通報：父親因孩子淘氣「嚴厲教育」

前諾貝爾物理獎得主楊振寧攜48歲妻現身　歡度102歲生日

王毅與日本新外相通話：希望日方堅持一個中國原則不動搖

電動機車半路突爆炸！男子瞬變「火燒人」痛苦滾地...驚險影片曝

富士康4台幹傳遭公安押走　陸委會：案件情節怪異

快訊／強烈磁暴來襲！氣象署發布特報　干擾持續54小時

饗賓再推新品牌！主打單點日料「貓將壽司」明年開幕

泫雅、龍俊亨明結婚！　婚禮豪華內部提早曝光「純白花束簇擁」

國慶寶寶來了！台大產婦「10月10日10點10分」順利生產

日本關西4鐵道10／29起感應信用卡就能搭　最遠能到名古屋

「每次失敗都差不多...」　費城人遭淘汰後眾將洩心聲

大都會淘汰費城人　阿隆索嗨喊：一生中打過的最有趣的棒球

他「全裸逛大街」沿路咆哮嚇壞人　警方保護管束送醫治療

十一長假7天　共333名陸客訪金馬

蕾菈出門洗頭「胸下薄紗全透視」！一轉身被看光 尪傻眼：有必要嗎

大陸熱門新聞

電動機車突爆炸！男子瞬變「火燒人」痛苦滾地

富士康4台幹傳遭押　陸委會：案件情節怪異

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產

A股一夜暴跌！新股民：如坐雲霄飛車

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

前諾貝爾物理獎得主楊振寧攜48歲妻現身 歡度102歲生日

影／壯觀！湄洲祖廟媽祖金身巡安5天4夜

陸學者：賴清德用「兩國論」綁架台海和平

開始割嫩韭！A股三大股指低開

陸民眾踢爆警察在機場收「買菸錢」 現場稱：100元給領導買包菸

中國建築業欠款淪常態 央企國企也沒錢付

陸股開盤一片綠油油 全民瘋炒股！上海街頭大媽拿「股市祕籍」現身

戴LV絲巾受訪！陸女局長上任5個月落馬

陸兩男孩裸體被電線抽打 警通報：父親因孩子淘氣「嚴厲教育」

更多熱門

相關新聞

賴清德喊「政黨利益不能凌駕人民」　黃揚明：賴主席做到了嗎？

賴清德喊「政黨利益不能凌駕人民」　黃揚明：賴主席做到了嗎？

中華民國113年國慶大典今（10日）登場，總統賴清德發表「首次國慶演說」，引起外界熱議。對此，媒體人黃揚明分析內容指出，賴清德談到兩岸關係強調「中華人民共和國無權代表台灣」，是對中態度最強硬的部分，而賴談到朝野議題提到「政黨利益不能凌駕人民利益」，他質疑，但賴總統，在擔任賴主席的同時，做到了嗎？

黃國昌批賴清德演講「空洞又心虛」

黃國昌批賴清德演講「空洞又心虛」

評賴清德、韓國瑜國慶演說！　林濁水：滿滿孤臣孽子情懷

評賴清德、韓國瑜國慶演說！　林濁水：滿滿孤臣孽子情懷

學者6字評賴清德致詞「沉穩、務實、自信」

學者6字評賴清德致詞「沉穩、務實、自信」

賴清德論述不停留在維持現狀　學者：指出中國如何扮演負責任角色

賴清德論述不停留在維持現狀　學者：指出中國如何扮演負責任角色

關鍵字：

賴清德祖國論國慶演說113年113

讀者迴響

熱門新聞

即／雲林女工人掉進攪拌機！上半身粉碎慘死

撒哈拉沙漠淹水了　驚人空拍照曝光

國慶文「台藝人第一PO是他」！

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

大谷翔平錯失得分大吼！網：不走運

即／再逆轉！朱亞虎發回更裁遭羈押禁見

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

雲林回收場女工人遭絞碎慘死！職安署勒令停工

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

《終極》女神國慶宣布：我結婚了　超閃鑽戒曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

重陽節罕見遇天赦日　唯一禁忌曝！4種人去拜玉帝

少年股神出事！00887爆1469萬違約交割　今年第3起

KID老婆平安生下女兒

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

4高中生宿舍演奏《愛人錯過》　網讚變音樂會：門票怎麼算？

空軍上兵打靶身亡殯儀館相驗　親友攙扶媽媽悲痛陪伴一旁！

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

夏于喬赴韓又被誤認成「宋芸樺」！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面