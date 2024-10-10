賴清德國慶演說「跳躍式史觀」　學者：展現施政強勢風格

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

賴清德今（10日）發表上任後首次國慶演說，對此，淡江大學教授李大中分析，賴清德通篇演講仍著重兩國互不隸屬的論述，彰顯賴清德一直以來的兩岸政策，以及施政強勢的風格，此外，賴清德特別提及113年前的中華民國，巧妙地與民進黨的民主運動前輩做連結，展現「賴清德式的跳躍史觀」。

今天國慶演說中，賴清德提到「113年前，一群充滿理想抱負的人，揭竿起義、推翻帝制。他們的夢想是，建立一個民有、民治、民享的民主共和國；他們的理想是，打造一個自由、平等、博愛的國度」。李大中認為，這部分不同於前總統蔡英文不願提及民國38年以前歷史的「斷裂式史觀」。

李大中說，雖然賴清德願意提到113年前中華民國的創建，但因為話語中提及的「他們」應該是建立中華民國的先烈先賢，而賴清德指的「我們」應該是民進黨的民主運動先輩。

李大中說，賴清德蜻蜓點水式的正面提及113年前的革命先賢，隨即則馬上進入民國38年後的台灣，因此看得出來，賴清德想著墨的，其實是民主對抗威權歷史，也就是民進黨真正在意的民主運動先輩。

針對賴清德談話中提到古寧頭戰役、八二三戰役，以及美麗島事件，李大中認為，此部分賴清德是想彰顯大家一起生活在台灣這塊土地上，只不過相較於蔡英文，賴清德比較沒有妥協的空間，他堅持的部分還是繼續堅持，以前的蔡英文至少有提到「謙卑」，但以賴清德目前施政強勢的風格來看，兩岸政策立場已經定調，兩岸目前的僵局很難改變。

至於賴清德最後提到，「我們大家，無論喜歡稱呼我們自己的國家，是中華民國、是台灣、還是中華民國台灣，我們都要有共同的信念…」，李大中認為，這論述完全屬於「對內」訴求，希望可以一網打盡拉攏中華民國、中華民國台灣與台灣派，賴清德希望可以擴大自己的支持度，與「對外」關係無關，完全是說給國人聽的。