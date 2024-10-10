賴清德喊「政黨利益不能凌駕人民」　黃揚明：賴主席做到了嗎？

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

中華民國113年國慶大典今（10日）登場，總統賴清德發表「首次國慶演說」，引起外界熱議。對此，媒體人黃揚明分析內容指出，賴清德談到兩岸關係強調「中華人民共和國無權代表台灣」，是對中態度最強硬的部分，而賴談到朝野議題提到「政黨利益不能凌駕人民利益」，他質疑，但賴總統，在擔任賴主席的同時，做到了嗎？

黃揚明表示，賴總統正視中華民國成立113年的整個歷史脈絡，這是值得正面看待的，提及古寧頭、八二三、二二八一脈相連，顯示他的務實路線。

談到兩岸關係部分，黃揚明指出，賴清德除重申兩國互不隸屬概念，更強調中華人民共和國無權代表台灣，是演說中對中國態度最強硬的部分。

黃揚明再指，賴還呼籲中國能發揮影響力，和世界共同努力結束俄烏戰爭和中東衝突，並與台灣共同對世界和平做出貢獻，這段雖然對岸顯然不會照做，但在國人看來，還算中肯。

接著，黃揚明說，個人最期待的，是賴總統對詐騙、高房價兩大民怨「宣戰」，賴特別提及「執政團隊不會迴避這些問題，即便得罪特定團體，也在所不惜」，相信這也會是國人最有感的一段，就看賴政府接下來會怎麼做。

談及總預算和朝野黨派合作議題，黃揚明認為，賴清德似乎把責任都推給了兩院院長，事實上，只要總統一句話，朝野領袖齊聚一堂，共商國是，絕對不難達成。

黃揚明質疑，如同賴總統演說所言「無論我們主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益」，但賴總統，在擔任賴主席的同時，做到了嗎？

黃揚明提到，而韓國瑜院長演講時這段「未來我們期待能夠透過國會改革法案的推動，為2300萬國⺠，打造一個所有官員在任期間都必須為自己的所言所行承擔、公開透明的政府。唯有一個不造假、不隱瞞、不推諉的體制，才有機會在全⺠檢視之下，實現一個⺠有、⺠治、⺠享的⺠主政治」，他認為，正是在野黨對執政黨的期許。

▼雙十國慶，慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）