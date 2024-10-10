批賴清德演講「空洞又心虛」　黃國昌：引用柯文哲主張卻高度違和

▲113年國慶大會，黃國昌、黃珊珊等民眾黨立委離場 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德10日國慶演講中提及，政黨對內競爭、對外團結，無論來自哪一個政黨、主張什麼政治立場，國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民利益。對此，立院民眾黨團總召黃國昌評論該演說「既空洞又心虛」，還引用民眾黨主席柯文哲主張「國家利益要高於政黨利益」，但話從賴清德口中說出，對照民進黨實際作為，高度違和。

針對賴清德國慶演講內容，黃國昌表示，「既空洞又心虛的賴清德國慶演說。」一位以蠻橫的執政製造社會對立衝突的總統，在國慶日的今天用口號喊著團結，是徹底的言行不一，心虛的程度完全顯露在紊亂的節奏，與儘管刻意拉高音量卻毫無底氣的語調。

黃國昌提及，整個演說雖然試圖放入多項政策主張，但內容混亂無章，既無主軸又顯得沒有重點，對於人民高度不滿的司法與媒體，通篇演說絲毫不敢提及「司法改革」與「媒體改革」，充分反映了賴清德的心虛，完全沒有回應人民期待。

▲雙十國慶，總統賴清德致詞。（圖／記者林敬旻攝）

黃國昌指出，賴清德嘴巴上說著「多元民主」，卻沒有反省自己將民進黨政府帶向「威權」的道路，更沒有多元族群的意識，通篇演說沒有提及原住民與新住民。

黃國昌稱，最嚴重的問題是，賴清德上任將近5個月，沒有實際的施政表現，只有不斷的撕裂社會，人民看見的是一個為了鞏固自己權力的總統，濫用國家權力，創造「黨檢媒三位一體」，建立綠色威權怪獸，傷害台灣民主法治，對於人民的任何異議稍有不悅，就發動綠媒網軍批鬥。

黃國昌批評，施政的貧乏、專斷獨裁的性格，儘管在國慶文告中高喊團結，都無法引發人民的共鳴，因為人民知道賴清德就是說一套、做一套；賴清德引用了柯文哲主張，說出「國家利益要高於政黨利益」，然而話從新潮流的賴清德口中說出，對照民進黨派系權貴的實際作為，不僅是高度違和，更無怪乎許多台灣人民會認為民進黨就是台灣最大的詐騙集團。