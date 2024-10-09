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超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

▲人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

▲人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推廣桃園青年文創職人及品牌，桃園市政府青年局邀請知名台灣文創IP「橘貓重重」到桃園「出差」！ 10月10日國慶日當日，連續三個週末假日，「橘貓重重」將在桃園青年文創基地「桃藝工坊」與大家見面，希望藉由「橘貓重重」的高人氣，帶動桃園新一代文創職人的曝光，讓更多人看到桃園青年職人的創意與活力。

市府青年局9日表示，桃園市政府多年來致力於培育文創產業人才，今年特別於中原文創園區成立「桃藝工坊」文創基地，為年輕職人提供展示才華和創業的平台。「桃藝工坊」不僅是創作的舞台，更是文創創業的搖籃，提供市場驗證、創業輔導、職人講座和品牌宣傳等全方位支援，幫助職人們找到商業模式與品牌定位。本次活動特別邀請「橘貓重重」快閃登場，期望藉此帶動桃藝工坊品牌露出，進一步推動文創產業發展。

▲人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

「橘貓重重」的創作者以「十隻橘貓九隻胖」的概念，創造出這隻全身毛茸茸、圓滾滾的大肚貓，加上慵懶的坐姿和「高級厭世臉」，迅速成為人氣角色，其座右銘「大橘為重，我不想動」，表達了現代人忙碌後只想放鬆的心情。

▲人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

這次的快閃活動將把橘貓重重的可愛魅力與文創結合，工坊的多位優秀職人也將推出相關的貓咪主題商品，展示桃園文創團隊的精湛作品。青年局侯佳齡局長表示，為了迎接「橘貓重重」到來，桃藝工坊同步推出多項促銷活動，凡是採購商品並打卡評論，即有機會抽職人文創小物，消費滿200元並完成指定任務，還可兌換「橘貓重重」限量拍貼券，數量有限，送完為止！

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