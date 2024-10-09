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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

預言國慶演說不會有太多「意外」　呂秀蓮籲賴清德「講話需謹慎」

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德在國慶晚會演說談到「祖國論」，引起正反兩極評價，致使外界更關切明日賴清德首次的國慶演說。對此，前副總統呂秀蓮今（9日）表示，祖國論每個人各有解讀，一般老百姓可以開玩笑、喜劇演員可以誇大，但身為國家元首，在什麼場合與對象講話，還是需要謹慎一點。她也認為，相信經過國慶晚會的「風波」，明日賴清德不會給大家太多「意外」。

呂秀蓮於節目《中午來開匯》表示，國慶晚會當天賴清德突如其來的「祖國論」，讓她想到「國王的新衣」，這個寓言故事大家都知道，賴清德選前就誠實告訴大家「自己是務實台獨工作者」，所以大家都在檢驗賴清德的務實台獨，的確也有跟別人不同的地方，賴清德本可以不講這些話，但是仍然講了，這就是賴的個性。

呂秀蓮認為，賴清德如何務實？就是「蔡規賴隨」強調兩岸互不隸屬，賴總統一開始講得很白「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，相當敏感。後來說法精進，用「共產中國與民主台灣互不隸屬」，如果一開始就用這樣的表述，全世界都會認可，對岸不高興也沒話講。

呂秀蓮指出，日前被問到想法，她臨時想到「賴氏幽默」，幽默有3種，第一「講出來大家心領神會」、第二「一點都不幽默，變成哭笑不得」、第三「自己認為幽默，對方惱羞成怒」，國慶晚會當天，絕大多數人聽了都是哭笑不得，而那天國慶晚會，賴清德如果能正常的進場、唱國歌，之後再談論祖國論，一定跟突如其來出現的效果不太一樣。

呂秀蓮提醒，祖國論每個人各有解讀，一般老百姓可以開玩笑、喜劇演員當然可以誇大，但身為三軍統帥、國家元首，可能在什麼場合與對象講話，還是要謹慎一點。

談到賴清德明日國慶演說，呂秀蓮說，她不是預言家，也承認自己跟賴清德不是很熟，但相信經過國慶晚會的「風波」，明日不會給大家太多「意外」。

呂秀蓮強調，「祖國論」就是文稿組的作業，但賴清德的政治歷練很成熟，也許下次確定要講什麼話前，文稿中每個字都會認真的斟酌一下，要記住三軍統帥只有賴清德一個人，相信如果有上次的經驗，期待明天演說會講得很完美。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼前副總統呂秀蓮出席 打造日韓台民主金三角記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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