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史上第一次！台北101「國慶煙火＋光雕秀」明登場　周邊交管措施曝

▲台北101首度施放國慶煙火 光雕秀。（圖／翻攝台北101官網、台北101提供）

▲台北101明天將首度施放國慶煙火、光雕秀。（示意圖／翻攝台北101官網）

記者閔文昱／綜合報導

台北101將在今年雙十國慶日首度施放煙火，並搭配雷射光雕及投影表演，讓全台灣的朋友們一同歡慶。然而，此次活動也將對101大樓周邊的交通造成影響，警方已公布詳細交通管制措施，請用路人注意管制訊息，提早出門配合改道。

台北101將於10月10日晚間8點至10點期間，施放為期1分鐘的煙火秀，並搭配雷射光雕及投影表演，加上建築燈光及點燈打字展演，為國慶日增添繽紛色彩。101董事長賈永婕表示，此舉旨在讓全世界知道台灣正在慶祝國慶。

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為確保活動進行的人車安全，警方將於10月10日晚間7時40分至8時20分，實施101大樓周邊落焰區的道路交通管制。管制路段包含信義路5段松仁路至市府路東往西方向全線、松智路松壽路至信義路5段雙向全線，以及市府路信義路5段至松壽路南往北方向全線。此外，警方也將擴大交通疏導範圍，並提供建議的改道路線。

▲101周邊交管措施公布。（圖／台北市信義分局）

▲101周邊交管措施公布。（點圖可放大／台北市信義分局）

另外，台北市公共運輸處將協調公車業者配合調整路線，市民如需查詢公車改道資訊，可撥打公運處電話或至其網站查詢。警方呼籲，為減少交通影響，請民眾提前規劃路線，避開管制區域，並多利用大眾運輸工具，以共同維護交通安全與順暢。

信義分局表示，為防止人群踩踏事故，將對人潮易聚集區域規劃「防踩踏小組」，在活動散場或緊急疏散過程中，將配合現場工作人員，利用LED指示牌、擴音器、哨音等工具，引導民眾明確的疏散動線。

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