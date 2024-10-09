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獨立樂團、明華園一起秀　「竹山前山音樂祭」國慶日登場

▲竹山鎮公所將於國慶日10月10日、11日舉辦「竹山前山音樂祭」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

▲竹山鎮公所將於國慶日10月10日、11日舉辦「竹山前山音樂祭」。（圖／竹山鎮公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是雙十國慶，竹山鎮公所將於10至11日舉辦「竹山前山音樂祭」，匯聚國內頂尖獨立樂團、嘻哈藝人以及傳統文化表演，結合美食區與文創市集，讓民眾品味新潮音樂和多樣化的美食與創意商品，打造南投地區國慶假期焦點活動。

鎮公所表示，10月10日將以「獨立樂團之夜」拉開音樂祭序幕，參與演出的樂團包括胖虎、好樂團、溫蒂漫步及壓軸的怕胖團，帶來重磅搖滾與獨立音樂的震撼吶喊演出；11日的「嘻哈之夜」再由全台各地的嘻哈藝人輪番上陣，由MC波克領軍人氣嘻哈歌手質感流氓，「大嘻哈時代」節目參賽者小卡比、Eland、Quanzo、PIZZALI、林潔心和鬼才嘻哈藝人呂士軒等依次登場，最後由南投在地嘻哈團體「草屯囝仔」負責壓軸演出，2天會場都在竹山菸葉館。

▲竹山鎮公所將於國慶日10月10日、11日舉辦「竹山前山音樂祭」。（圖／竹山鎮公所提供）

竹山盃全國漆彈賽也將於10月12日上午開戰，共吸引18支隊伍參賽，包含電子競技組、推廣機械組，以及124人參與的教育體驗組，預計約300位來自台灣各地的好手參賽，並邀請新加坡及馬來西亞組成的國際友好隊伍交流競技，以及讓150位民眾免費體驗定靶射擊。

當天晚間7點在雲林國小，還安排國寶級劇團「明華園」演出《劍神呂洞賓》，亦是「八仙傳奇系列」的經典大戲之一，為國慶假日系列活動畫下句點，鎮長陳東睦表示，誠摯歡迎民眾來竹山逗陣看熱鬧，共襄盛舉。

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