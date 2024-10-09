國慶日陽光露臉！北台灣今有雨濕涼　南北溫差7度

▲今天受到東北季風持續影響，大台北、東半部地區仍有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風影響台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，今天水氣的量有逐漸減少趨勢，白天迎風面大台北、東半部仍有短暫陣雨，中南部山區午後有熱對流降雨，降雨量會比前兩天要減少許多，晚間整體水氣更少，只剩下迎風面大台北、宜蘭、花蓮一帶仍有局部短暫陣雨機會，天氣趨於穩定。

吳聖宇在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，東北季風持續帶來較涼的空氣，北台灣感受較明顯，預報白天高溫只有25至27度，花東地區高溫28至30度，中南部較為悶熱，白天高溫31至32度或以上，南北溫度差異稍微大，南來北往多加注意。

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明天是國慶日，吳聖宇指出，東北季風雖然還是影響台灣，不過水氣量少，季風強度也有所減弱，預報上在迎風面東半部一帶仍有局部短暫陣雨，中南部山區午後也還是有局部短暫陣雨，不論降雨量或是降雨範圍都將會比今天更為減少，大部分地區是多雲或有陽光的天氣。

不過吳聖宇表示，周五至周六東北季風將會稍微增強，周日季風才會有明顯減弱，而且風向轉為偏東風的趨勢，偏東風環境目前來看有機會一直持續到下周，因此下周影響台灣的東北季風整體強度應該會比較偏弱，不會像本周這樣的明顯，降雨較少，溫度也會較偏高，有較為偏暖的趨勢。

近期是否有颱風，吳聖宇說，日本東南方海面的熱帶性低氣壓TD-23仍存在，並持續向偏北方向移動，雖然結構始終發展不好，未來仍不排除增強為第19號颱風百里嘉的可能性，不過對台灣天氣並無影響。