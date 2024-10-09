1.5兆買7-11　巨頭ACT提高收購價！若成真是史上最大日企被收購案

▲日本7-11。（圖／維基百科）

文／中央社

世界最大連鎖超商7-Eleven日本母公司Seven & i今天說，已接獲OK便利商店加拿大母公司Couche-Tard提出「修改後」收購出價。傳新金額約達7兆日圓（約新台幣1兆5200億元）。

法新社報導，日本最大零售商Seven & i在全球有8萬5000多家7-Eleven門市，1/4在日本。全名Alimentation Couche-Tard（ACT）的對手旗下有OK（Circle K）等連鎖超商，全球門市僅近1萬7000家，先前提出價值約400億美元（約新台幣1兆2900億元）收購方案9月遭拒。

但今天上午包括彭博（Bloomberg News）等數家媒體報導，ACT已將收購出價提高近20%。若成真將是史上最大日本企業遭外商收購案，Seven & i早盤股價一度應聲飆漲近12%，收盤上揚4.7%。報導指Seven & i在9月19日已收到新收購方案，但此後並未進行實質談判。

Seven & i今天並未透露修改後的收購出價金額，僅在聲明中表示：「我方應ACT要求，過去以來且有意繼續讓雙方現行討論維持保密。」

Seven & i將於明天發布上季財報，屆時執行長預計在記者會上發言。