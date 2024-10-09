出境後又原路折返！飛機停飛護照被蓋「1罕見章戳」　PO網引議

▲原PO表示，機上乘客登機後，又被趕下飛機等待，最終只能原路折返回出境審查處，重新入境。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

國人在出國時，如果非使用自動通關，通常護照上都會蓋上出入境章戳，也有許多人出國時喜歡收集各國的出入境章戳或貼紙。然而有一名日本網友則分享，自己首次被蓋上「出國中止」的印章，讓他感到非常新鮮，相關推文也引發網友討論。

一名久居泰國清邁的日本網友yama在X帳戶（@yama3_local）上分享了一張照片。從照片上可以看到，他的護照上被蓋上「2024年8月18日出國」的審查章戳，而從背後的登機證則可以看到，他是要從東京羽田機場飛往馬來西亞吉隆坡機場。但是他的出境章戳下，卻被加蓋了一個「出國中止」（NOT DEPARTED）的印章。

▲原PO分享護照上的特殊章戳。（圖／取自X／@yama3_local）



Yama在推文寫道，「曾經搭過很多次飛機，但是這是我第一次收到出國中止的印章。請問有人看過嗎？」隨即引發熱烈討論。

根據日媒Trill NEWS的報導，Yama表示，當天他原本要搭機從日本飛往吉隆坡，然而當他完成出國手續進入管制區後，飛機過了好幾個小時卻還是沒有起飛，甚至一度被機組人員趕下飛機，在登機口前等到凌晨3時，最終飛機還是沒有起飛，而整架飛機的乘客只能按照工作人員的指示，原路返回出境審查區域，並重新入境。

Yama說，當時一整天都待在機場，最終只能搭隔天的同航班出國，儘管如此，對他而言，這仍是一次寶貴的經驗。