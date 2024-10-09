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前日相麻生太郎稱「台灣是國家」　對日本非常重要

▲▼日本前首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本前首相麻生太郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

日本前首相、自民黨最高顧問麻生太郎8日出席台灣國慶活動，他致詞時直言，台灣對日本來說是一個重要的國家，「日台關係對我們來說非常重要。」

根據TBS、共同社報導，麻生太郎8日出席在東京舉行的台灣國慶活動，他在致詞時提到，台灣對日本而言是一個重要的國家，與日本的關係非常密切，儘管雙方沒有外交關係，但維持友好仍非常重要，「日台關係對我們來說非常重要，未來我們必須持續維護台灣海峽的穩定。」

報導指出，麻生除了稱台灣為國家外，發言時還使用了「中華民國」，強調深化日台關係的必要性，預計會引發中國強烈反彈。

現年84歲的麻生太郎2008年就任為第92任首相，目前是自民黨內唯一派閥「麻生派」會長。麻生太郎先前擔任自民黨副總裁，而在新任首相石破茂公布的新內閣名單中，麻生太郎轉任新設的最高顧問一職，原先的副總裁由前首相菅義偉擔任。

麻生太郎今年1月曾說，台灣有事（發生戰爭或緊急事態），關乎日本生存。去年8月訪台時也曾提到，避免台海戰爭要靠嚇阻，要有充分嚇阻能力，要做好打仗的心理準備，最關鍵是要讓對手充分了解自身有「不惜動武維護台海穩定安全的明確意志」。

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