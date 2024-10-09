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「台灣人太愛出國」　驚人數據曝

▲▼京都醍醐寺賞楓，京都紅葉，京都楓葉，京都賞楓，日本賞楓，日本旅遊，日本賞楓景點，日本紅葉景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣人很愛去日本，接下來日本楓葉季將登場。圖為京都醍醐寺楓紅。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

記者陳俊宏／綜合報導

日本資深媒體人矢板明夫表示，台灣人太愛出國了，今年台灣人去日本的人數應該可以很輕鬆創歷史新高，甚至有可能突破700萬人，絕對可以說是一個驚人的數字。

台灣觀光協會會長簡余晏近日在臉書指出，今年1到7月，台灣人口總數2340萬6608人中，有984萬1153人次出國旅遊，占約42%；其中，去日本的台灣人次411萬5200人次，也就是說，出國者有約41.8%人次是去日本。

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簡余晏說，而日本人口總數約1億2414萬3000人，今年1到7月共有684萬6780人次出國，占日本總人口的5.5%；這顯示日本人有護照者比較低，台灣上半年出國旅遊總人次比日本多了1.43倍。

▼日本楓葉季將登場，圖為京都東寺紅葉點燈。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼京都東寺紅葉點燈，京都賞楓，日本賞楓，日本夜楓，京都夜楓，京都夜間賞楓，日本紅葉，日本楓葉，京都楓葉。（圖／記者蔡玟君攝）

簡余晏提到，日本JNTO統計指出，上半年赴日旅遊的前三國，分別是韓國581萬1900人次、中國459萬5200人次，台灣411萬5200人次；但韓國總人口約5163萬人（赴日旅遊者約占總人口的11.2%），中國14.12億人（赴日旅遊約占總人口的0.3%），台灣2340萬人（赴日旅遊約占總人數的17.5%）。

矢板明夫在臉書表示，在簡余晏會長的臉書上看到一些數字，有一點吃驚，感想是「台灣人太愛出國了」。

矢板明夫指出，記得去年台灣人去日本是383萬人次，歷史上去日本人數最多的一年是疫情前的2019年，達到了491萬人次；所以今年台灣人去日本的人數，應該可以很輕鬆創歷史新高，甚至有可能突破700萬人，絕對可以說是一個驚人的數字。

▼台灣有許多哈日族，圖為東京淺草寺雷門。（圖／資料照／記者蔡玟君攝）

▲▼日本旅遊，東京旅遊，東京淺草寺雷門。（圖／記者蔡玟君攝）

矢板明夫說，相比之下，喜歡出國的日本人實在太少了，很多台灣的朋友抱怨問，為什麼每年有這麼多台灣人去日本，但日本人來台灣的這麼少？

矢板明夫提到，據統計，今年1-7月訪問台灣的日本人大約68萬人，大概是台灣人去日本人數的6分之1，其中當然有日圓貶值等因素，但最重要的理由應該是，日本人不是不喜歡來台灣，而是根本不喜歡出國。

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