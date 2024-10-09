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咖啡「買1送1、買10送10」狂發！四大超商「雙十優惠」懶人包

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲慶祝雙十國慶，超商祭出咖啡「買10送10」優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接雙十國慶，四大超商祭出優惠不手軟！7-11、全家、萊爾富紛紛祭出咖啡「買10送10」超狂組合；此外還有霜淇淋、哈根達斯組合優惠，省錢享受小確幸必收。

★7-ELEVEN

門市（即日起至10月15日）優惠：

●CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。
●所長茶葉蛋，原價每顆18元，特價第2件10元。
●「哈燒專櫃」全品項任選第2件85折，古早味烤雞腿2件99元。
●人氣滷味、關東煮、麻辣燙多款熱食「買4送1」。
●大燒包，第2件半價。
●即日起至10月29日，統一麥香全系列第2件9元。
●X-POWER能量飲料（59元/瓶），買1送1。
●10月9日~10月13日，UCC無糖咖啡，買2送2。
●「哈根達斯」指定系列商品第2件6折，10月9日至10月13日再加碼「任選4件299元」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11祭出「哈根達斯」超殺優惠。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取（即日起至10月12日）：

●CITY CAFE濃萃美式，買10送10，每日限量2萬組。
●CITY CAFE濃萃拿鐵，25杯1010元，限量10萬組。
●CITY CAFE大杯卡布奇諾，任選32杯1010元，限量3萬組
●CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選25杯1010元，限量3萬組。
●CITY TEA經典純奶茶/純奶青，任選32杯1,010元，限量3萬組。
●CITY PRIMA大杯精品拿鐵，14杯1,010元，限量3萬組。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。全家單品咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家也祭出多款咖啡「買10送10」。（圖／業者提供）

★全家

●Let's Café咖啡優惠

全家10月9日至10月13日，在APP隨買跨店取推出 「Let's Café 買10送10」多組優惠，包括：
特濃美式買10送10。
特濃拿鐵買10送8。
單品美式買10送10。
單品拿鐵買10送8。
每款每會員限購2組，可寄杯，冰熱不限。

●霜淇淋優惠

10月10日在APP限定優惠「Fami!ce霜淇淋買10送10」，每會員限購2組，限量1萬組。此波霜淇淋與日本最大咖啡品牌UCC聯名，打造「經典117咖啡霜淇淋」，有深焙咖啡的醇厚香氣、微苦尾韻，咖啡控一定要把握。

▲全家Fami!ce霜淇淋聯名UCC，雙十優惠「買10送10」。（圖／記者林育綾攝）

●會員限定優惠（門市、APP）

全家會員限定優惠，主推居家必備的超柔抽取式衛生紙、FMC輕巧包衛生紙，任選3件199元。另外還有大人小孩都喜歡的小美紅豆粉粿雪糕、上班族精神糧食的Let’s Café特濃拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶、特大凍凍好喝奶茶等，通通享有「第二件10元」優惠。

「哈根達斯」指定129元系列迷你杯/雪糕，任選4件299元。包含最受歡迎的經典款，草莓、巧克力、香草等。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家哈根達斯，任選4件299元。（圖／業者提供）

●「全家康康五」5樣好康買1送1

全家周末超人氣「全家康康五」，10月11日至10月13日推出5樣夯品「買1送1」，包括：
Fami!ce霜淇淋，買1送1。
Let’s Café極萃咖啡拿鐵，買1送1。
曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕，買1送1。
威德運動補給飲料，買1送1。
金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵，買1送1。

▲▼超商雙十優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富雙十節，門市咖啡買1送1、APP「買10送10」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●咖啡優惠

10月9日至10月15日期間，萊爾富門市推出「Hi café大杯系列特濃美式、特濃拿鐵」，同品項冰熱任選「買1送1」。

10月10日國慶日當天，萊爾富會員可透過Hi-Life VIP APP內的整買零取，Hi café大杯美式「買10送10」，平均單杯只要23元。Hi café大杯拿鐵「買10送6」，平均單杯約34元，每名會員限購2組。

●哈根達斯優惠

10月9日至10月13日，全台萊爾富門市、來送禮、Hi-Life VIP APP整買零取，同步推出「哈根達斯指定冰品，任選4件299元」優惠，包括售價129元的哈根達斯迷你杯、雪糕全系列品項。

例如今年夏季推出的新品哈根達斯香草藍莓馬卡龍脆皮雪糕，是哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé 攜手打造的驚豔新作；還有經典熱銷口味哈根達斯淇淋巧酥雪糕與哈根達斯巧克力脆杏仁雪糕等，原組合價516元的哈根達斯指定冰品，現在4件只要299元即可買到，相當於58折優惠。

▲▼超商雙十優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富門市雙十節優惠。（圖／業者提供）

●門市雙十優惠

樂法醋飲420 mL（蘋果蜂蜜/桂花蜂蜜口味，原單件售價29元），任選買2送2。
Hi café大杯冰焦糖拿鐵咖啡（原單杯售價60元），單杯特惠49元。
旺旺果粒多果汁250 mL (葡萄/水蜜桃綜合口味，原單件售價25元)，任選第2件10元優惠。
紅牛無糖能量飲料250 mL，原單件售價65元，任選第2件5折。
柏克金IPA金釀啤酒330 mL（日光海岸/琥珀山峰口味，原單件售價58元），任選3件99元。
麒麟淡麗啤酒350 mL，3件特惠96元。
SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350 mL，2件特惠只要188元。
＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼超商雙十優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart雙十推出指定咖啡同品項「買2送1」。（圖／業者提供）

★OKmart

●咖啡優惠

10月9日至10月10日，大杯極淬莊園系列、大杯莊園美式、拿鐵，同品項「買2送1」。

極萃莊園系列強調加倍濃厚，10月11日限時加碼「買2送2」。

●「OKmart X 鮮芋仙」台式經典麵包

OKmart 攜手鮮芋仙，推出4款聯名台式麵包，包括「經典紅豆麻糬麵包、芋頭麻糬麵包、花生麻糬麵包、紅豆芋頭雙餡銅鑼燒」，全台820間門市上市。10月10日還有「鮪魚蛋沙拉三明治」登場。

▼OKmart 攜手鮮芋仙，推出4款聯名台式麵包。（圖／業者提供）

▲▼超商雙十優惠。（圖／業者提供）

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