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被誣陷偷錢！23歲女「當眾脫光」表清白　內衣褲甩警面前

▲▼被中年男誣陷偷錢！23歲女「當眾脫衣」表清白。（圖／民意報）

▲23歲印度籍女子遭誣陷偷竊。（圖／民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國一名50歲男子在烏隆他尼府與另一名23歲的印度籍女子發生糾紛，因此找來警方協調。男子聲稱，女方偷竊他的3000泰銖（約新台幣2888元），而女方不滿被誣陷，竟氣得當眾將身上衣服脫光，以示清白。她圍著一條浴巾，將內衣褲甩到警方面前，甚至想要把毛巾也拉開讓警察檢查。最終在警方的安撫下才恢復情緒，而警察也要求男子當場向被害女子道歉。

根據《民意報》報導，烏隆他尼府警方接獲一名50歲男子通報稱，有一名女子偷竊他包包裡的現金。警方到場了解詳細經過後，男子表示，當時他前往一間車行，準備修理自己的三輪摩托車，並將自己的包包放在車行內的一個黃色鞦韆上。

23歲的印度籍女子當時正好來到車行幫自己的腳踏車充氣，並且恰好坐在放著泰國男子包包的鞦韆上。不久後，男子發現自己包內的3000泰銖不翼而飛，立刻懷疑印度女子是小偷，兩人隨後發生爭執。警方介入調查後，女子憤怒表示，自己沒有偷錢，但仍被警方要求讓男子的妻子搜身。

印度女子被迫進到洗手間全身脫光，並且被男方的妻子搜身。但是經過調查，並未在她身上發現任何現金。深感羞辱的印度女子走出洗手間時，只圍著一條毛巾，而她氣得將自己的內衣褲脫下，甩到警察面前，強調自己沒有偷錢，甚至還打算將身上唯一的毛巾也抽走，以證清白。

警方與在場人士連忙勸阻她並安撫她的情緒。女子強調，她已經在泰國生活2年，原本在清邁經營花店，後來搬到烏隆他尼府，自己收入充裕，根本不需要偷別人的錢。最終警察要求誣陷她偷竊的男子當場向她道歉，整件事才因此落幕。

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