前女友「隱瞞性病」他無套中招！　怒散播不雅性愛片報復

▲派通最終在曼谷被警方逮捕。（圖／翻攝自FM91）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子在網路上散播前女友的不雅性愛影片，甚至還標註了她的朋友來看，因此被逮。而男子被逮後則聲稱，是因為前女友隱瞞自己罹患性病的事實，導致他在無套性行為後，被感染性病，心存怨恨，才會報復對方。

根據KAPOOK報導，曼谷素旺倫區警方6日逮捕了一名涉嫌將前女友不雅裸露影片上傳網路的男子派通（Paitune）。派通的前女友5月向素林府警察通報稱，派通將她的不雅影片上傳到網路，隨後逃離當地，躲到曼谷。

根據受害者證詞，兩人1月在素林府通過TikTok相識，並開始交往。被害人後來為愛搬到曼谷工作，並和派通同居，但戀情只持續了短短的2個月，兩人隨後在3月分手，受害者也離開曼谷，返回家鄉。

被害人卻沒想到，兩人分手後，派通仍然保存他們的性愛影片，不但將這些不雅片上傳到臉書，還特意標記被害女性和其友人，讓她羞愧難耐，因此在5月通報素林府警察，同時提供派通的臉書帳戶作為證據。

當地警方調查後，仍然未能成功逮捕躲藏在曼谷的派通，於是將案件轉交給中央調查局（CIB）。而CIB的警察10月6日終於在曼谷素旺倫區將派通逮捕歸案。

根據FM91報導，派通承認自己散播前女友的不雅片，但他卻強調，是因為受害人隱瞞自己罹患性病的事實，導致他在不安全性行為下，被女方傳染性病。他得知真相後憤怒至極，氣得馬上與她分手。事後越想越不甘心，才會在網路上散播性愛片報復。

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