泳裝太辣！新加坡女傭邀朋友泳池聚會　住戶一看不爽了

▲女傭假日邀朋友到社區泳池聚會,引發住戶不滿。(示意圖/CFP)

記者詹雅婷/綜合報導

新加坡第11區一名住戶發文抱怨,有女傭在假日休假期間邀朋友們來社區游泳池玩,穿著暴露,擺出撩人姿勢拍照、拍影片,從早待到晚,且事後還不主動整理桌椅就離開。

新加坡媒體STOMP報導,這名住戶把9月22日傍晚約6時左右的狀況拍了下來,當時有女傭邀約朋友們來到社區游泳池。依據照片,可見有多名女子在泳池裡,泳池邊就是整排桌椅。

住戶稱,儘管知道家庭雇工是否可使用社區公共設施存在爭議,也不反對這些人使用公設,「但過去這6個月以來,每周或每隔一周,這些人就會邀朋友來,穿著暴露,擺出撩人姿勢拍照、拍影片」,從白天待到晚上8點,自備午餐,還在離開前使用唯一的淋浴間洗澡,沒把移動過的泳池桌椅擺回原位。

住戶表示,已向管理部門反映,至今尚未取得回覆。此文一出引發部分網友討論,一派認為這是可接受的、一派覺得這是違反規定的行為,「你怎知他們事前沒有取得同意」、「你確定她們是女傭?搞不好是在社區租房子的外籍人士」。

Maids and their friends using condo pool dress scantily, pose provocatively for videos: Residenthttps://t.co/DmZGKuw3vZ