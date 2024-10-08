泳裝太辣！新加坡女傭邀朋友泳池聚會　住戶一看不爽了

▲女傭假日邀朋友到社區泳池聚會，引發住戶不滿。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡第11區一名住戶發文抱怨，有女傭在假日休假期間邀朋友們來社區游泳池玩，穿著暴露，擺出撩人姿勢拍照、拍影片，從早待到晚，且事後還不主動整理桌椅就離開。

新加坡媒體STOMP報導，這名住戶把9月22日傍晚約6時左右的狀況拍了下來，當時有女傭邀約朋友們來到社區游泳池。依據照片，可見有多名女子在泳池裡，泳池邊就是整排桌椅。

住戶稱，儘管知道家庭雇工是否可使用社區公共設施存在爭議，也不反對這些人使用公設，「但過去這6個月以來，每周或每隔一周，這些人就會邀朋友來，穿著暴露，擺出撩人姿勢拍照、拍影片」，從白天待到晚上8點，自備午餐，還在離開前使用唯一的淋浴間洗澡，沒把移動過的泳池桌椅擺回原位。

住戶表示，已向管理部門反映，至今尚未取得回覆。此文一出引發部分網友討論，一派認為這是可接受的、一派覺得這是違反規定的行為，「你怎知他們事前沒有取得同意」、「你確定她們是女傭？搞不好是在社區租房子的外籍人士」。