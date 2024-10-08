　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊歐團費20萬遭丟包　旅客被迫加價7萬：旅行社要負很大的責任

▲▼古城杜布羅尼克有「亞得里亞海的珍珠」之稱，也是克羅埃西亞最著名的景點之一。（圖／記者譚志東攝）

▲古城杜布羅尼克是克羅埃西亞最著名的景點之一。（圖／記者譚志東攝）

文／中央社

台灣有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到台灣方旅行社款項而被要求付費，團員今天清晨返台表示「旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，直言旅行社要負很大的責任。

嘉義市陳姓女子等27人參加某旅行社的行程跟團到克羅埃西亞旅遊，4日欲離境卻被當地旅行社以未收到台灣的旅行社款項為由，要求每人再付2000歐元（約新台幣7萬元），團員墊付後化解危機，已通報旅行業品質保障協會處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

團員今天清晨搭乘班機返台，一名不願具名的女性旅客在記者追問下表示「這個旅程是不斷的驚嚇而不是驚喜」，團員多是退休人士，彼此間都是好友，每人大約花了20萬元的團費參加13天旅程，行程很累還遇到這樣的狀況，某天晚上甚至10時多才回到旅館，還沒有車輛接送。

這名女性旅客說，旅行社始終沒有出來面對，最後是由一名醫師團員出面處理，大家才能平安返台，回國後會循正當管道求償保障權益，希望政府機關能協助，也感謝已有相關單位出面回應，期盼透過自己的案例，讓國內旅遊更加健全。

另一名不願具名的女性旅客低調不願意多談，對於被要求加錢，無奈地表示「有苦難言，不說了」，但也直指「旅行社要負很大的責任」。

觀光署昨天表示，前往該旅行社進行調查發現，旅行社確實未支付全數款項予地接社，已影響旅客權益，後續將依消保法及發展觀光條例請旅行社陳述意見，並依法裁處，裁處金額將視其違規情形而定。

今年2月也曾發生年代旅遊（美加國際旅行社）農曆春節期間辦理赴越南富國島旅行團，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛，陸續影響數百名旅客。

ET快訊
大牙被檢舉「違規畫面曝」！　一收罰單秒噴髒話
LINE宣布「9年神推播服務」將關閉
第一對！兩岸同性伴侶登記結婚　親友團大陣仗祝賀
蔡英文財產申報存款破億！　2物標註「價值無法估計」
20萬遊歐團遭丟包！　旅客被迫加價7萬
大尺度露奶攬客被逮！「錯愕穿褲」畫面曝　4女年紀驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

8醫院放流水「抗生素超標」　環境部：將加強藥物回收機制

不只1間！八曜和茶北部展店再+1「選在這2區」　在地人樂歪

北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

「班班喝鮮乳」釀校園行政爆量　全教總籲即刻改發鮮乳券

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「死刑　刑？不行？」入圍特寫新聞獎

台大團隊質疑氣象署預報失準　吳德榮重話批「理盲」

1個月前就聽說「橘子出國了」！四叉貓見報導愣：以為單純出國

首例！第1對兩岸同性伴侶「高雄登記結婚」　親友團大陣仗祝賀

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

8醫院放流水「抗生素超標」　環境部：將加強藥物回收機制

不只1間！八曜和茶北部展店再+1「選在這2區」　在地人樂歪

北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

「班班喝鮮乳」釀校園行政爆量　全教總籲即刻改發鮮乳券

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「死刑　刑？不行？」入圍特寫新聞獎

台大團隊質疑氣象署預報失準　吳德榮重話批「理盲」

1個月前就聽說「橘子出國了」！四叉貓見報導愣：以為單純出國

首例！第1對兩岸同性伴侶「高雄登記結婚」　親友團大陣仗祝賀

摩斯漢堡「雙10優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

搭觀光巴士差點變獵物　豹子「近距離盯遊客」想爬進車內畫面曝

頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

《暗黑IV：憎恨之軀》上市1hr官方「突發緊急公告」：抱歉要延後了

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

桃園航空城領軍客運園區　一級戰區「宗佳領御」佔領學區核心

酒駕載小孩上學！回家途中翻車　基隆媽「酒測值0.62」喊：是宿醉

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

生活熱門新聞

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

「寒露」5生肖運勢爆棚！

國3接台66線南下匝道勘驗達標　10／14下午3時通車

今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

女移工躺床「直接生小孩」！她認「故意隱瞞懷孕」

半夜搭「2號電梯」驚見這幕　台大醫拍下

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

更多熱門

相關新聞

台灣團遊克羅埃西亞被丟包　觀光署：將罰旅行社

台灣團遊克羅埃西亞被丟包　觀光署：將罰旅行社

有旅客跟團赴克羅埃西亞旅遊，卻因當地旅行社未收到壯遊旅行社的款項而被要求再付2000歐元。交通部觀光署今天指出，查證該旅行社確實未付款，將會依法開罰。

雄獅線上旅展開跑　長程線春節出團量估年增2成、團費漲10％

雄獅線上旅展開跑　長程線春節出團量估年增2成、團費漲10％

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

9天年假全民瘋出國「出團量增逾2倍」

髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

髮廊母女檔與女房東當街互毆　互告傷害

關鍵字：

旅遊克羅埃西亞旅行社團員糾紛

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

樂天女孩死會+1！

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面