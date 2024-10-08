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朋友託買「泰國超夯餅乾」！排隊人潮擠爆大廳　他愣：餡包金條？

▲▼ 。（圖／翻攝自FB）

▲泰國超夯伴手禮。（左圖翻攝自史丹利FB、右圖翻攝自奶油小熊IG）

記者施怡妏／綜合報導

很多人出國玩會買伴手禮送同事、親友，藝人史丹利目前人在曼谷，朋友託他買泰國目前最紅的伴手禮「奶油小熊（Butter Bear）」，怎料一到現場，店門口大排長龍，排隊人潮驚呆他，「不就是個餅乾嗎？是餅乾裡的餡包的是金條嗎？」貼文曝光，有網友表示，「這隻熊現在比很多泰國藝人都還紅啊」。

藝人史丹利在粉專「熱血史丹利大叔應援團」發文，朋友得知他在曼谷，請他「有空的話」幫忙買奶油小熊餅乾，然而，當他抵達店家時，看到滿滿的排隊人潮，馬上打消購買的念頭，立刻回應朋友「沒空」。

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他看到現場大排長龍的景象，直呼「這排隊人潮也太誇張了吧！不就是個餅乾嗎？是餅乾裡的餡包的是金條嗎？我都以為是什麼明星的見面會了啊！」

▲▼ 。（圖／翻攝自奶油小熊IG）

▲奶油小熊原本是連鎖咖啡店品牌吉祥物，紅到變成泰國觀光大使 。（圖／翻攝自奶油小熊IG）

貼文曝光，網友紛紛留言，「真的很誇張的人潮！奶油小熊甚至也去精品專賣店代言，泰國就是無所不瘋，但奶油小熊真的很會跳舞」、「是明星的見面會沒錯啊，奶油弟弟出場人山人海啊」、「每星期六日有奶油熊的見面會喔」、「現在的小熊已經是頂流明星了！每天都換裝扮有夠誇張」、「你說的沒錯，那隻熊還真的成了明星，還有自己的MV」。

有專業網友透露，「可以用grab叫Butter Bear外送，速度超快不用排隊」、「我都平日它快打烊去買，大約只要排10分鐘」。

「奶油小熊（Butter Bear）」是來自泰國知名連鎖咖啡店Butter Bear Cafe的吉祥物，毛茸茸的外型，加上超萌大眼、憨厚的微笑，接著推出一系列餅乾、蛋糕、玩偶等周邊商品，全都造成熱賣。奶油小熊時常扮裝代言，出單曲，辦見面會，每次都吸引大批民眾朝聖，因此被選為泰國觀光代言人。

貼文獲「熱血史丹利大叔應援團」授權轉載。  

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