美國薯條評比出爐！麥當勞壓倒性奪冠　「這家名店」倒數第2

▲麥當勞薯條獲評選第一。（圖／記者許力方攝）



記者張方瑀／綜合報導

一項針對美國連鎖速食店「薯條」的最新評比近日出爐，結果顯示，許多人心目中的最佳選擇「麥當勞」（McDonald’s）以壓倒性優勢奪得第一名，而美國西岸速食品牌In-N-Out則出乎意料地落在倒數第二名。

根據《Eat This, Not That!》的調查結果，麥當勞的薯條超越了店內的其他品項，成為亮點。專家指出，麥當勞使用不同季節的馬鈴薯，以確保全年供應新鮮的薯條，其薯條內部軟綿，外層酥脆，鹽分適中，讓人忍不住一口接一口，總結而言是「無法抗拒」的美味。

來自美國西岸的In-N-Out卻未能在此次評比中獲得好評，排名落至倒數第2，評論認為，In-N-Out的薯條「不新鮮，像室溫的小木棍」。儘管In-N-Out以使用Kennebec馬鈴薯現切薯條為特色，且已將其業務擴展至美國東岸，但他們堅持不進行雙重油炸或燙煮處理的做法，導致口感不佳。

▲來自美國西岸的In-N-Out。（圖／記者邱晟軒攝）



此外，Five Guys的薯條在評比中排名第9，儘管其鮮切薯條和雙重油炸的烹飪方法深受顧客喜愛，但專家指出，它的油膩程度較高，被認為是「最不健康的速食薯條」之一。

在此次評比中，Wendy's薯條獲得了第2名的佳績，而Arby's的捲曲薯條憑藉其獨特的調味組合，擊敗了其他速食品牌，排名第3。Chick-Fil-A的鬆餅狀薯條則位列第5，Shake Shack的波浪薯條則名列第7，被評為該類別中的優秀選手之一。