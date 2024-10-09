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阿富汗男策畫「美大選日恐攻」遭逮捕！　還賣房捐錢給IS

▲▼美國聯邦調查局（FBI）。（圖／路透）

▲美國FBI逮捕一名企圖在大選日發動恐攻的27歲的阿富汗男子。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部8日宣布對一名27歲的阿富汗男子提出指控，他涉嫌在美國大選當天發動恐怖攻擊，以支持極端組織伊斯蘭國（IS）。

根據CNN報導，美國聯邦調查局（FBI）7日在奧克拉荷馬州逮捕27歲的塔維迪（Nasir Ahmad Tawhedi），他向一名臥底人員購買了步槍和彈藥，目前他面臨多項指控，包括共謀及企圖向ISIS提供資源等罪名。

法庭文件顯示，塔維迪與一名未具名的未成年人合作，計劃將他的資產變現，將家人送回阿富汗，準備購買突擊步槍並在美國發動暴力襲擊，而這名未成年人也已被逮捕。檢察官稱，塔維迪計畫在人群密集的地方發動攻擊。

檢察官指出，塔維迪於2021年9月入境美國，與妻子和孩子住在奧克拉荷馬市，目前處於假釋狀態，正在等待其移民案件的裁決。

塔維迪今年夏天在網路上搜尋了「如何駭入華盛頓特區監視器」、「美國哪個州不需要親屬就可以獲得槍支」、「美國哪些州通過了無證攜槍法」，並在7月查看了白宮和華盛頓紀念碑的監視攝影機。

法庭文件提到，塔維迪8月開始在通訊平台Telegram與一名已知的ISIS招募者交談，和對方討論了槍支問題，並詢問是否有人能在未來帶領他的家人。

塔維迪在訊息中指出，「我們的房子今天賣掉了，我們將在下個月10月15日收到錢，我們之後將開始執行我們的任務，如神所願，並在神的幫助下，準備好迎接選舉日。」

司法部指出，在塔維迪的手機上發現了ISIS的宣傳資料，以及他向一些被認為為恐怖組織提供資金的慈善機構捐款。塔維迪的手機中還發現了一段影片，內容是他向自己的孩子講述了殉道者在來世所獲得的獎賞。

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