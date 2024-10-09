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秘密通話7次！水門案記者揭川普、普丁頻互動　還偷送COVID檢測儀

▲▼普丁,川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭爆料曾在擔任總統期間祕密將COVID-19檢測儀送給普丁。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

揭發水門案的知名記者伍德華在新書說，川普任總統期間曾祕密將COVID-19檢測儀寄給俄羅斯總統普丁，即便疫情期間美國自己醫療資源短缺；此外，川普卸任後仍與普丁聯繫。

法新社報導，根據「華盛頓郵報」（The Washington Post）今天刊出的節錄，由伍德華（Bob Woodward）擔任副編輯的新書「戰爭」（War，暫譯）寫道，就算川普（Donald Trump）目前正在爭取另一個美國總統任期，且俄羅斯還在攻打美國盟友烏克蘭，這位前總統仍與普丁（Vladimir Putin）保持私人情誼。

根據新書節錄內容，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最緊繃之際，川普送了一堆檢測儀給普丁。普丁收下了，但也尋求避免川普陷入政治漩渦，敦促川普不可將送出醫療用具這件事透露出去。

根據伍德華說法，普丁告訴川普說：「我不希望你跟任何人說，因為大家惱怒的對象會是你，不是我。」

伍德華同時引述匿名川普幕僚的話說，這位共和黨領袖2021年離開白宮之後，與普丁通話次數或許多達7次，即使美國不僅試著協助烏克蘭抵抗俄國入侵，與俄國的雙邊關係也日益惡化。

華郵引述伍德華說法指出，2024年初某個時間點，川普曾因希望與普丁這位前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）特務通話，而將幕僚從他佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）寓所的辦公室支開。

「戰爭」一書將於10月15日上架，距離美國11月5日大選僅僅3週。目前川普與他民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）民調聲勢不相上下。

伍德華在紀載美國總統事蹟上有長達50年的資歷，「戰爭」是他自川普2016年跌破各界眼鏡贏得白宮大位以來的第4本書。伍德華的總統報導生涯始於尼克森（Richard Nixon）時期，而尼克森正是因為伍德華與他華郵同事柏恩斯坦（Carl Bernstein）揭發水門案（Watergate）醜聞，而黯然下台。

伍德華新書結論是，川普與一名正與美國友邦兵戎相見的獨裁總統互動的事實，說明了川普比尼克森更不適任美國總統一職。

伍德華寫說：「川普曾是美國史上最魯莽輕率和衝動行事的總統，而這樣的特性也在他當作2024年總統候選人時一覽無遺。」

川普競選團隊痛批這本書是「捏造故事」。

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