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麥當勞雙十限定送「7大優惠券」！大薯買1送1、蛋捲冰淇淋10元

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞雙十優惠來了。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶雙十國慶，麥當勞APP祭出限時4天「雙十送雙食」活動，一共推出7大好康，不僅有大薯、10塊麥克雞塊買1送1，還有蛋捲冰淇淋下殺10元等，每日可參加1次。

麥當勞全球版APP即日起至10月12日推「雙十節專屬任務」，只要點進「雙十送雙食」活動頁面即可抽優惠券，優惠券內容有「薯餅買1送1」、「豬肉滿福堡買1送1」、「麥香魚買1送1」、「大薯買1送1」、「10塊麥克雞塊買1送1」，以及「單點小薯10元」、「蛋捲冰淇淋10元」。

「雙十送雙食」活動期間每帳號每日可參加1次活動，優惠券使用期限至10月15日止，數量有限、送完為止。

▲▼摩斯漢堡推出新品、連假優惠。（圖／業者提供）

▲摩斯漢堡雙十優惠一次收。（圖／業者提供）

同為歡慶雙十節，摩斯漢堡也推一系列超殺優惠，即日起至10月15日全門市可享「黃金塔塔鱈魚堡+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」、「超級大麥薑燒珍珠堡+超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2杯特價200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶特價100元」，以及「紅心芭樂或葡萄系列飲品任選2杯100元」。

期間加碼在APP「安心取溫馨送」推出組合優惠，可享「中杯摩斯咖啡買10送10」、「中杯拿鐵買6送4」、「摩斯蒟蒻冰紅茶2杯100元」、「黃金塔塔鱈魚堡+大杯冰紅茶組2套150元」、「超級大麥海洋珍珠堡+大杯冰紅茶2套200元」、「摩斯雞塊+方塊薯餅+大杯冰紅茶2套200元」，所有組合數量有限、售完為止。

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