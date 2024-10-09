麥當勞雙十限定送「7大優惠券」！大薯買1送1、蛋捲冰淇淋10元

面對民國114年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調後，原訂朝野上週五晚間要進行「和解飯」，但因颱風攪局延期，目前確定改為下週五11日中午登場，但在總統賴清德拋出「祖國論」後，又有藍委稱要看一下國慶談話再考慮是否吃飯。對此，民進黨幹事長吳思瑤說，並未收到調整的通知，不用擔心破局，且與會的都是成熟的政治工作者，相信朝野能夠破冰。