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美民調：過半美國人「支持台灣維持現狀」　58％反對派兵

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲51%的美國受訪者認為美國應該鼓勵台灣維持現狀。（圖／路透社）

文／中央社記者廖漢原紐約8日專電

美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」8日公布調查指出，51%的美國受訪者認為美國應該鼓勵台灣維持現狀，58%反對在台海衝突時派兵導致美中直接戰爭。

「芝加哥全球事務委員會」（Chicago Council on Global Affairs）有關美國民眾對台灣事務的調查顯示，美國社會一般來說對台灣有好感，支持參與國際組織及承認台灣為獨立國家；但對台灣議題也有所保留，包括不願承諾美國派遣軍隊協防，反對介入台北與北京的軍事衝突。

調查認為也許因為這個理由，過半美國民眾認為美國應該推動台灣維持現狀，而非獨立或統一。

調查顯示：

一、51%受訪者認為美國應鼓勵台灣維持現狀，36%指應朝向獨立，4%為統一。

二、如果中國武力犯台，74%受訪者認為美國應空運援台，59%認為應提供武器，但58%反對派遣軍隊導致美中戰爭。

三、42%受訪者支持承諾防衛台灣，59%支持國際組織接納台灣，62%支持美台簽署自由貿易協定。

報告執筆人、「芝加哥全球事務委員會」公共意見與外交政策主任卡夫拉（Craig Kafura）結論認為，初看調查結果可能會令人困惑，為何過半美國民眾支持台灣獨立但認為台灣應維持現狀？簡單說，美國人希望避免與中國衝突，中國侵台威脅是議題的重心，戰爭暴力影響美國社會對政府推動政策的觀感。

調查數據顯示，部分美國民眾即使在美中戰爭陰影下，贊成鼓勵台灣追求獨立，也支持承認台灣為獨立國家，但是否因此引發衝突必須由台灣自己決定，但台灣與中華人民共和國發生衝突，美國民眾不願美國直接捲入。

調查於6月21日至7月1日，在網路調查平台KnowledgePanel以英語與西班牙語進行，共2106名18歲以上各州成年人參與。

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