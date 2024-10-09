主動贊成停火　美國指真主黨：正在遭受重創

▲美國國務院發言人米勒。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）8日在例行簡報中表示，真主黨態度轉變，主動呼籲停火，顯示該組織正處於劣勢，並且「正在遭受重創」。米勒的言論回應了真主黨副領袖納卡西姆（Naim Qassem）當天在電視演講中所說的內容。卡西姆表示，儘管以色列最近數周對真主黨造成了「痛苦的打擊」，該組織的戰力依然完好，但支持達成停火協議。

綜合外電報導，卡西姆指出，真主黨支持黎巴嫩議會議長柏瑞（Nabih Berri）的停火努力，柏瑞與真主黨關係密切。然而，卡西姆並未提供更多有關真主黨對停火的具體要求。

巴勒斯坦恐怖組織哈瑪斯於2023年10月7日突襲以色列，引發至今長達一年且仍在持續的戰事，而真主黨自從一開始就配合哈瑪斯，在黎巴嫩南境不斷騷擾以色列。

米勒指出，「過去一年，國際社會呼籲停火，但真主黨始終拒絕接受。如今，真主黨處於劣勢，遭到重創，他們突然改變立場，要求停火。」

他進一步指出，美國仍然希望通過外交手段解決這場衝突，並強調最終的目標是達成和平協議。

當被問及美國是否與貝里討論黎巴嫩總統選舉問題時，米勒表示，美國官員正在與黎巴嫩的不同利益相關方進行對話，通常通過中間人進行。他補充說：「這些對話正在持續進行，我認為在此公開討論細節並無助益。」