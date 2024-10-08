　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響台灣，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天大台北、基隆、宜蘭的雨不斷下，地形雨所造成的降雨持續一整天，花蓮及台東地區在下半天會有短暫降雨，中午過後南部及中部山區有對流雲系發展，帶來降雨，氣溫也在變化降溫，提醒民眾調整穿著。至於周末水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天大台北、基隆、宜蘭的雨勢不斷，持續一整天。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

伍婉華說，未來一周在東北季風影響之下，北部、東北部、馬祖地區轉涼 其他各地早晚也偏涼，整天容易斷續下雨區域在桃園以北及東半部，中南部屬於午後雷陣雨的型態。下雨時間及雨量要視東北季風強度、水氣多寡與大氣穩定而定。

她表示，今天花東、桃園以南可以看到陽光，澎金馬雲量還是很多，而迎風面台北、新北、基隆及宜蘭整天雲帶在上空。颱風離開以後，水氣依舊多加上東北季風影響，大台北、基隆及宜蘭的雨不斷下，這些地方依舊被雷達迴波覆蓋，地形雨造成降雨，一整天持續的下。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，花東地區下半天也有短暫陣雨 中午以後南部、中部山區也有午後對流雲系發展。目前宜蘭山區出現局部豪雨，新北市也有局部性大雨，今天持續一整天的下，氣象署已發布豪雨特報，視降雨狀況，將隨時發布豪大雨或大雷雨訊息。

伍婉華表示，明天水氣減少，迎風面降雨也會逐漸減緩，但午後對流雨會給山區帶來較大雨勢，國慶日預估降雨更為緩和，僅東半部、基隆北海岸、大台北山區有短暫零星降雨的現象，午後南部及中部山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，北部、東北部地區比昨天下降1度左右，今天白天各地高溫也會下降一些，馬祖高溫23度，北北基宜高溫25、26度，花東和金門、澎湖27度，中南部稍微熱約30、31度。

她表示，國慶日各地早晚比較涼，南部、澎湖低溫24、25度，其他各地23度，中南部31度。周末水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。溫度已在變化，提醒民眾隨溫度變化調整穿著。

ET快訊
大牙被檢舉「違規畫面曝」！　一收罰單秒噴髒話
LINE宣布「9年神推播服務」將關閉
第一對！兩岸同性伴侶登記結婚　親友團大陣仗祝賀
蔡英文財產申報存款破億！　2物標註「價值無法估計」
20萬遊歐團遭丟包！　旅客被迫加價7萬
大尺度露奶攬客被逮！「錯愕穿褲」畫面曝　4女年紀驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

8醫院放流水「抗生素超標」　環境部：將加強藥物回收機制

不只1間！八曜和茶北部展店再+1「選在這2區」　在地人樂歪

北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

「班班喝鮮乳」釀校園行政爆量　全教總籲即刻改發鮮乳券

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「死刑　刑？不行？」入圍特寫新聞獎

台大團隊質疑氣象署預報失準　吳德榮重話批「理盲」

1個月前就聽說「橘子出國了」！四叉貓見報導愣：以為單純出國

首例！第1對兩岸同性伴侶「高雄登記結婚」　親友團大陣仗祝賀

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

高鐵會員點數可抵Uber消費　「800點換100元」即起上路

8醫院放流水「抗生素超標」　環境部：將加強藥物回收機制

不只1間！八曜和茶北部展店再+1「選在這2區」　在地人樂歪

北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

「班班喝鮮乳」釀校園行政爆量　全教總籲即刻改發鮮乳券

ETtoday獲卓越新聞獎肯定　「死刑　刑？不行？」入圍特寫新聞獎

台大團隊質疑氣象署預報失準　吳德榮重話批「理盲」

1個月前就聽說「橘子出國了」！四叉貓見報導愣：以為單純出國

首例！第1對兩岸同性伴侶「高雄登記結婚」　親友團大陣仗祝賀

「中華開發國際學生地方創生志工團」　國際留學生開啟認識台灣全新視野

男涉詐欺遭收押！女友花22萬找律師　寫狀紙、送菜全是假的

以色列猛轟！百架戰機「1小時打擊120目標」　真主黨精銳部隊遇襲

摩斯漢堡「雙10優惠」一次看！有4大百元套餐、咖啡買10送10

主管偷情工讀妹！店內翻雲覆雨全被拍　同事驚：他和女友論及婚嫁

搭觀光巴士差點變獵物　豹子「近距離盯遊客」想爬進車內畫面曝

頭快撞籃框！莫蘭特追魂鍋驚豔全場　1場扭到2次示意「不打了」

《暗黑IV：憎恨之軀》上市1hr官方「突發緊急公告」：抱歉要延後了

韓國瑜自曝聽到「祖國論」當下反應！　還跟賴清德講了「這些話」

批賴政府挪林口社宅當酒店公寓　黃國昌：連割柯文哲稻尾都不會

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

印尼看護產嬰被轟假　雇主協會曝「男嬰去向」

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

「寒露」5生肖運勢爆棚！

國3接台66線南下匝道勘驗達標　10／14下午3時通車

今寒露「下最多」11縣市豪大雨　百里嘉颱風可能生成

女移工躺床「直接生小孩」！她認「故意隱瞞懷孕」

半夜搭「2號電梯」驚見這幕　台大醫拍下

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

更多熱門

相關新聞

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

雨彈炸北東「連2天發紅」！國慶日放晴　周末水氣增雨變多

首波東北季風來襲，影響持續一周，中央氣象署指出，今日起周三清晨北部、東北部降雨機率高，基隆北海岸、大台北山區、東北地區可能有大雨或豪雨，周四國慶日水氣逐漸減少，雨勢明顯趨緩，但周六又有一波水氣，大台北及東半部降雨增加。

東北季風襲台「北北基宜恐有豪雨」　雨區3階段變化一次看

東北季風襲台「北北基宜恐有豪雨」　雨區3階段變化一次看

北東雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風

北東雨彈連炸3天「下最大時間曝」　最快周三有颱風

快訊／北北基大雨特報　下到明天

快訊／北北基大雨特報　下到明天

變天濕涼豪大雨再襲　低溫探2字頭

變天濕涼豪大雨再襲　低溫探2字頭

關鍵字：

雨勢台灣天氣東北季風降雨溫度

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

樂天女孩死會+1！

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面