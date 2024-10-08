北台灣濕涼「雨下一整天」　周末水氣再增加

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響台灣，中央氣象署簡任技正伍婉華指出，今天大台北、基隆、宜蘭的雨不斷下，地形雨所造成的降雨持續一整天，花蓮及台東地區在下半天會有短暫降雨，中午過後南部及中部山區有對流雲系發展，帶來降雨，氣溫也在變化降溫，提醒民眾調整穿著。至於周末水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。

▲今天大台北、基隆、宜蘭的雨勢不斷，持續一整天。（圖／記者李毓康攝）

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伍婉華說，未來一周在東北季風影響之下，北部、東北部、馬祖地區轉涼 其他各地早晚也偏涼，整天容易斷續下雨區域在桃園以北及東半部，中南部屬於午後雷陣雨的型態。下雨時間及雨量要視東北季風強度、水氣多寡與大氣穩定而定。

她表示，今天花東、桃園以南可以看到陽光，澎金馬雲量還是很多，而迎風面台北、新北、基隆及宜蘭整天雲帶在上空。颱風離開以後，水氣依舊多加上東北季風影響，大台北、基隆及宜蘭的雨不斷下，這些地方依舊被雷達迴波覆蓋，地形雨造成降雨，一整天持續的下。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，花東地區下半天也有短暫陣雨 中午以後南部、中部山區也有午後對流雲系發展。目前宜蘭山區出現局部豪雨，新北市也有局部性大雨，今天持續一整天的下，氣象署已發布豪雨特報，視降雨狀況，將隨時發布豪大雨或大雷雨訊息。

伍婉華表示，明天水氣減少，迎風面降雨也會逐漸減緩，但午後對流雨會給山區帶來較大雨勢，國慶日預估降雨更為緩和，僅東半部、基隆北海岸、大台北山區有短暫零星降雨的現象，午後南部及中部山區有短暫雷陣雨。

溫度方面，伍婉華指出，北部、東北部地區比昨天下降1度左右，今天白天各地高溫也會下降一些，馬祖高溫23度，北北基宜高溫25、26度，花東和金門、澎湖27度，中南部稍微熱約30、31度。

她表示，國慶日各地早晚比較涼，南部、澎湖低溫24、25度，其他各地23度，中南部31度。周末水氣增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨。溫度已在變化，提醒民眾隨溫度變化調整穿著。