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北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢

▲▼天氣配圖，寒流與冷氣團。（示意圖／屠惠剛攝）

▲明天起至周六溫度呈現逐日下降趨勢，北部、東半部低溫21度。（示意圖／屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響台灣天氣，中央氣象署指出，今日迎風面北部、東半部雨勢明顯，明天、後天國慶日雨勢趨緩，周六水氣增，雨將變多；明起至周六溫度呈現逐日下降趨勢，最低溫預估落在周五清晨，北部及東半部低溫21度，中南部氣溫略高約在30至31度。

氣象署預報員官欣平表示，未來一周受到東北季風與東北季風減弱的影響，下雨範圍主要在桃園以北及東半部易有大雨，但有雨大雨小的分別，今日降雨表現最顯著，尤其是宜蘭縣山區今日達到大豪雨等級，明日白天降雨較緩和。

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她說，明日清晨基隆北海岸、大台北山區及東北部仍有局部大雨或豪雨發生，新竹以南地區的影響就不大，大致多雲到晴，午後山區及南部包含平地有局部午後雷陣雨，中南部未來一周都是屬於午後雷陣雨的天氣型態。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

官欣平說，本周天氣最好的兩天就在明天跟國慶日，明天白天水氣減少，降雨限縮為桃園以北及東半部有零星短暫雨。周六至下周一水氣稍增加，基隆北海岸、大台北及東半部有局部短暫雨，午後各地山區及南部有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，官欣平指出，時序入秋，冷空氣逐漸下來，今日桃園以北及宜蘭高溫25、26度。氣象署預報顯示，明天起周六低溫呈逐日緩降趨勢，最低溫在周五清晨，北部、東半部及馬祖21至23度，中南部24、25度，澎湖及金門23至25度。

官欣平提到，目前關島北方海面的熱帶性低氣壓TD23，預估在24小時有機會發展為颱風「百里嘉」，未來朝日本海面移動，因位處高緯度，很快減弱為溫帶氣旋，且距離遙遠，對台灣沒影響。目前洋面到10月中旬都有熱帶系統發展，氣象署持續觀察。

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