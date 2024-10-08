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台商籲賴清德國慶別傷感情　全國台企聯：歡慶節日不作無謂挑釁

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲全國台企聯呼籲總統賴清德於國慶演說「不作無謂的挑釁」。（圖／記者林敬旻攝）

記者任以芳／北京報導

中華民國雙十國慶10月10日即將迎來113歲生日，總統賴清德日前在國慶晚會發表「祖國論」，讓外界更加關注他首次國慶演說內容，將牽動兩岸情勢。全國台企聯會長李政宏今（8）日也呼籲「歡慶的節日，不作無謂的挑釁」，希望民進黨不要在這個慶祝時間點說出傷害兩岸人民的話，兩岸才有光明前景。

李政宏今天以會長身份，代表全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱全國台企聯）向賴政府喊話，「歡慶的節日，不作無謂的挑釁」。

李政宏說，十月，對兩岸來說都是喜慶的日子，在歡樂的氛圍中，製造無謂的緊張與對抗，令人厭惡也沒必要。應該以愉悅的心情將眼光投向前，為兩岸的關係，兩岸人民的福址謀求新方式，找到新作法，才符合此時的情景。

▲▼ 李政宏、陳元豐、2023.12.20、台商投資推介會 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

李政宏也說出廣大台商心聲，「誠懇呼籲民進黨當局，莫在這個時間點說出無謂的挑釁言辭以及傷害兩岸人民情感的話語，如此才是兩岸人民之福，兩岸也才會有光明美好的願景！」

113年國慶晚會5日剛落幕，賴清德致詞時發表「祖國論」表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

賴清德的「祖國論」引起正反兩極意見，事後陸委會也呼籲北京重視中華民國的存在。隨著雙十國慶即將到來，中外媒體都在高度關注賴清德首次國慶演說，將會以什麼樣方式宣示中華民國主權。

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