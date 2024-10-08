快訊／新北瑞芳降雨趨緩「阿美家園」解除管制　87戶180人返家

▲原民會副主委谷縱．喀勒芳安及立委陳瑩至收容所關心災民。（圖／新北市瑞芳區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區阿美家園因山陀兒颱風來襲造成聯外道路中斷，於5日下午完成暫時性改善恢復單向通行，因昨（7日）中央氣象署已對於瑞芳區再度發布大雨特報，水保署預估本區7日20時至8日8時降雨量90至130mm，市府為確保居民的生命財產安全進行預防性疏散。因今（8日）阿美家園雨勢趨緩，於8日17時撤除瑞龍市民活動中心收容所，協助阿美家園族人返家。

瑞芳區公所指出，8日阿美家園雨勢趨緩，實際累積降雨量未達10mm，僅較遠五分山測站實際累積雨量達129mm，經各單位評估達返回聚落標準，期間養工處搶災廠商已將裸露邊坡進行帆布覆蓋作業，及崩塌樹木土方排除，完成暫時性改善恢復單向通行。區公所同步於8日17時撤除瑞龍市民活動中心收容所，協助阿美家園族人返家。

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▲阿美家園收容安置撤除評估會議。

8日上午原住民委員會政務副主任委員谷縱．喀勒芳安、立法委員陳瑩、新北市議員楊春妹及「阿美家園」代表領袖石振章，親赴收容所關心慰問聚落族人，了解居民災後復原的相關需求，後續區公所也將依原住民族委員會補助原住民急難救助實施要點協助提報申請每戶1萬元經費救助，中央及地方政府合作協助族人度過難關，市府團隊也將持續協助阿美家園進行復原工作，並陪伴族人早日恢復正常生活。

瑞芳區公所提醒族人返家後，因本府養工處搶災復建工程仍持續進行，預計10天內完成第1階段邊坡噴漿處理，並持續監測邊坡，避免土石再度滑落，族人若行經工區範圍路段應配合現場交管人員指揮管制，廣場近崩塌處已設隔離設施請族人不要靠近，工區進行24小時交維管制，並備有機具隨時待命，確保族人生命財產安全。

▲原民會副主委谷縱．喀勒芳安及立委陳瑩至收容所關心災民。