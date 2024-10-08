新北瑞芳警守護銀髮族　結合重陽節宣導反詐提高識詐能力

▲新北瑞芳警守護銀髮族，結合重陽節宣導反詐。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

一年一度敬老重陽節即將來臨，新北市瑞芳區鶴齡早健會，為了慶祝重陽節，於昨（7日）在九份地區聯合活動中心辦理尊老聚餐活動，瑞芳警分局特別前往活動現場，宣導政府修正「打詐四法」新法令規定及措施，為參與餐會的長輩及居民們做識詐、打詐、反詐宣導。

瑞芳警分局偵查隊宣導團在會中，宣導政府修正「打詐四法」新法令規定及措施，另特別提醒在座年長者，詐騙集團的犯罪手法雖然日新月異，對於年長者還是以電話詐騙為主，如果有接到自稱是警察或司法機關人員的電話，表示民眾涉入刑案，司法機關準備要凍結其金融機構帳戶內的錢，請民眾趕快把存款領出來，交給所派去的警察或司法機關人員，辦理安全監管帳戶時，一定是詐騙集團。

警方特別提醒年長者，省吃儉用一輩子的存款，千萬不要讓詐騙集團一通電話就給騙走了，如果民眾有任何疑問，要立刻撥打165反詐騙諮詢電話，或是撥打110電話，警方均會立刻派員到場協助及說明。

據與會長者表示，參加這場餐會及宣導活動，可真是來對地方，除了有協會提供敬老金領取及豐盛的餐點享用外，又可以知道以往只有在電視新聞上看到的詐騙新聞及識詐常識，透過分局偵查隊宣導團幽默且深入淺出的宣導說明後，更清楚的知道詐騙集團的手法，讓自己以後每塊錢都不會隨隨便便因為一通電話而歸零！