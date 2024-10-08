國慶焰火雲林登場「訂房率飆破8成」　停國道路肩觀看最高罰6千

▲2024年國慶焰火將於10月10日在雲林虎尾高鐵特區登場。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李姿慧／台北報導

國慶日(10日)周四登場，雖今年國慶沒有連假，不過民眾周五請假可連休4天，由於今年國慶焰火在雲林舉辦，雲林縣訂房率也超過8成，另北北基、宜蘭、苗栗和嘉義訂房率也超過5成，高公局預估國慶日和本周末將有大量出遊車潮。高公局也提醒，行駛國道慢速度或停路肩看焰火將可罰3千到6千元。

高公局表示，根據觀光署提供訂房率資料，今年國慶日雲林縣訂房率達8成以上，前3日包括10月10日至10月12日平均訂房率超過5成之縣市，則有基隆、台北、新北、宜蘭、苗栗、嘉義；研判國慶日當日及周休二日將有大量休閒旅遊車潮，交通量接近或高於一般假日平均，約102到110百萬車公里。

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為維護國道行車運作效率，高公局表示，國道疏運措施規劃實施國慶日(10月10日)單一費率、周日(10月13日)國5高乘載管制、入口匝道儀控、開放路肩及暫停施工等疏導措施，並視天候狀況適時機動調整。

▲國道國慶日疏運措施。（圖／高公局提供）

此外，由於今年國慶焰火將於雲林虎尾高鐵特定區施放，高公局表示，欲觀賞焰火民眾請先至「2024國慶焰火在雲林」網站-交通資訊查詢，預為規劃交通動線，並建議多利用公共運輸。

高公局也提醒，用路人於國慶焰火施放期間，行駛國道途中切勿為觀賞焰火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。