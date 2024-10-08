泰國男騎電動自行車遭攔查　粗話辱警還比中指...下場曝光

▲泰國籍賴姓男子去年某日騎乘電動機車行經桃園區某路段時，因車速不穩被員警攔查，竟對員警罵粗話、丟菸蒂還比中指。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰國籍賴姓男子去年某時騎乘電動自行車外出，行經桃園區某處路段時因車速不穩被警攔查，未料，賴男竟對執勤員警辱罵粗話並丟擲菸蒂，隨後還對支援警力比中指，整個過程都被員警密錄器錄下；桃園地院審理時，賴男否認犯行，但警方則提供完整密錄畫面佐證，法官審結依侮辱公務員罪，處有期徒刑3月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案仍可上訴。

檢警調查，39歲的賴姓泰國籍男子去年某日下午近5時許，騎乘電動自行車行經桃園區某路段，因車速不穩被桃園警分局大樹派出所員警攔查，員警詢問時，賴男當場對身著員警制服之員警辱罵「你寫多少就多少，X」等語，還對員警丟擲煙蒂，賴男餘怒未平，還對支援員警比中指，有刻意貶損員警之人格寓意；案經桃園地檢署複訊後依妨害公務罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告賴姓男子否認犯行，辯稱「沒有罵員警，也沒有對員警比中指」等語，法官參酌員警職務報告、現場蒐證錄影畫面檔案、桃檢檢察官勘驗筆錄佐證，被告犯行足堪認定。

法官考量，被告曾於去年3月11日、3月31日因妨害公務案件被檢察官兩度聲請簡易判決處刑，被告今又再犯妨害公務案件，審酌警察為國家公權力之執行者，被告對國家公權力之挑戰及侵害，自不得予以輕縱，且被告為外籍人士，經執勤警員攔檢並要求實施酒測，竟心生不滿，當場公然辱罵執勤員警，衡量被告已有2次犯侮辱公務員罪而經法院判決處刑之紀錄。

法官審結，依侮辱公務員罪，處有期徒刑3月，並依職權決定，被告所為係妨害公務罪，且多次為相同之犯行，危害社會公安秩序之情節嚴重，應於執行完畢後，顯不適宜在境內居留，依刑法第95條之規定，諭知於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，本案仍可上訴。