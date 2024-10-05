借宿友人家「偷吻還口交硬上」　桃園噁男認錯...這下慘了

▲桃園市張姓男子去年2月間在友人住處，趁其男伴不在場之際，違反其意願強壓床上，藉機親吻胸部還強制對其口交得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

在超商擔任店員工作的張姓男子，透過某男性友人認識其男性伴侶，去年2月間借住男性友人處時，竟趁其男性伴侶不在身邊之際，違反其意願推倒在床，強行親吻其胸部並對其口交得逞，受害男子不甘受辱報警提告；桃園地院審理時，張坦承犯行，法官審酌張男雖坦承犯行，但並未對被害人賠償獲得原諒，審結依強制性交罪，判處有期徒刑3年6月，還可上訴。

檢警調查，張姓男子透過男性友人認識其同性伴侶，去年2月18日凌晨2時許，張男借住男子位於中壢區住處，趁其同性伴侶未在場，在違反男子意願下強行將其推倒在床，張不顧男子推拒，強行親吻其胸部，並對其口交，以此方式對其強制性交得逞，事後男子向桃園市警局婦幼警察隊報案提告，桃檢調查後依妨害性自主罪嫌將張起訴。

桃園地院審理時，被告張男坦承犯行不諱，告訴人於警詢及偵查與證人均指證歷歷，情節大致相符，警方則提供現場照片、被告與告訴人Line對話內容截圖等佐證，足認被告犯行明確，證詞堪予採信。

法官審酌，被告僅為逞一己私慾，利用告訴人之同性伴侶未在場之際，違反其意願，為本件強制性交之犯行，恣意侵害告訴人身體及性自主決定權，對其造成永難抹滅之身心創傷；惟念及被告坦承犯行，然未與告訴人達成和解或賠償其所受損害之犯後態度，法官審結依強制性交罪，處有期徒刑3年6月，本案仍可上訴。