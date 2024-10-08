自小客追撞警車「車頭爛毀」　駕駛恍惚手握喪屍煙彈...這下慘了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局內壢派出所巡邏車昨（7）日下午，巡邏經過台一線省道內壢段時突遭追撞，警車再推撞前方2輛轎車，員警下車察看發現肇事轎車駕駛神智不清，且手握電子煙，所幸並未造成人員受傷。經查是新興毒品第三級毒品「喪屍煙彈」，車內還有另一顆煙彈，員警初篩為陽性反應，肇事駕駛對於煙彈來源卻避重就輕，因肇事時間正值下班尖峰，還造成台一線大塞車，員警第一時間將肇事駕駛帶回派出所偵訊，訊後依違反毒品防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警分局巡邏車昨天下午巡邏途中突遭後方馬自達轎車猛力追撞，警方察覺駕駛手握三級毒品「喪屍煙彈」，當場拘捕到案。（圖／民眾提供）

▲桃園市中壢警分局巡邏車昨天下午巡邏途中突遭後方馬自達轎車猛力追撞，造成巡邏車後方嚴重毀損。（圖／民眾提供）

中壢警分局指出，內壢派出所員警昨天下午5時許，一輛巡邏車行經台一線省道中華路上停等紅燈時，突遭後方一輛馬自達轎車高速追撞，力道之大還導致警車再往前推撞前方2輛轎車，員警下車查看，察覺27歲肇事駕駛男子神智不清，且手握電子煙彈，員警請駕駛下車受檢，當場查出電子煙彈是新興毒品第三級、俗稱「喪屍煙彈」的電子煙，駕駛座旁並起出另一顆煙彈，初篩為毒品陽性反應。

由於事發時間與地點正值下班尖峰，造成省道大塞車，員警將肇事駕駛帶回派出所偵訊，訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市中壢警分局巡邏車昨天下午巡邏途中突遭後方馬自達轎車猛力追撞，警方在場處理。（圖／民眾提供）

中壢警分局表示，依托咪酯類毒品已由行政院公告為第三級毒品，施用後將導致神情恍惚、動作遲緩，無法安全駕車，籲請民眾切勿吸食，以避免造成危害。且目前為警方重點查緝毒品，警方執法絕對不容挑戰。

▲桃園市中壢警分局查獲追撞巡邏車事故，駕駛手握喪屍煙彈。（示意圖／非本案查獲喪屍煙彈）