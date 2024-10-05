3人吞不下去改「肉體運毒」下機秒衝廁所　剛解放就被抓包

記者黃翊婷／綜合報導

3名外籍人士今年4、5月間與泰國運毒集團成員合作，以體內藏毒的方式，將34顆海洛因非法運送至台灣，3人一下飛機就前往速食店的廁所把藏在體內的毒品排出，沒想到遇上盤查，直接被抓包。桃園地院法官日前審理之後，依運輸第一級毒品罪，分別判處3人有期徒刑9年6個月。

▲3人冒險將毒品藏在體內，一下飛機就直奔廁所「解放」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，3人今年4、5月間在泰國與其他運毒集團成員共謀，約好由他們以吞食毒品的方式，將海洛因非法運輸來台，事成之後可以獲得報酬；3人隨即前往泰國某飯店，打算將用保險套包裝的34顆粉塊狀海洛因吞下肚。

然而，3人嘗試之後發現無法將毒品吞下，只好改將毒品塞進下體及肛門，再搭乘飛機來台，等到班機一抵達桃園機場，他們立刻跑到速食店的廁所將藏在體內的毒品排出。

沒想到毒品才剛排出，3人就被獲報前來查緝的海洋委員會偵防分署新竹查緝隊抓包，眼見事跡敗露，這才主動交出海洛因。

桃園地院法官認為，3人明知毒品有害，仍無視我國反毒政策及宣導禁令，為了賺取不法所得，冒險將毒品藏在體內非法運輸來台，查獲的海洛因純質淨重共計626.7公克，考量到他們均已坦承犯行，尚有悔意，毒品也未流入市面，最終依運輸第一級毒品罪，分別判處3人有期徒刑9年6個月，並應在刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境，全案仍可上訴。