被騙錢反求詐團先借3千吃飯　19歲打工人1動作挨罰6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

做過多份工作的小清（化名）去年10月間被詐騙集團騙錢，報案後得知錢可能拿不回來，偏偏又急需用錢，因此選擇依照詐團成員指示，交出銀行帳戶資料並幫助匯款至其他帳戶，反而害自己吃上官司。桃園地院法官日前審理之後，依洗錢罪判處小清有期徒刑6個月，併科罰金2萬元，緩刑3年，另外還要向公庫支付6萬元。

▲小清被詐團騙到沒錢吃飯，為了把錢拿回來，不得已才選擇相信詐團的話術。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小清去年10月間將自己的銀行帳戶資料提供給詐團成員使用，當受害者將20萬元匯入帳戶之後，他再依照詐團指示將錢轉匯至其他帳戶，後來事情曝光，他也因此吃上官司。

小清堅稱，自己先前被詐團欺騙，對方說如果想把錢拿回來，就要依照指示操作，當時因為報案之後都沒有後續消息，才會選擇相信詐團，「我只是想要拿回我自己的錢。」

辯護人也強調，小清當時年僅19歲，被騙11萬元已算鉅款，加上有房租等經濟壓力，甚至連吃飯都是問題，還曾向詐團成員央求能不能先借3000元吃飯，可見情況有多窘迫，他是不得已才會相信詐團的話術。

不過，桃園地院法官認為，小清雖然年輕，但做過多份工作，應當具備一定的社會生活經驗，縱使他的本意是想取回損失的金錢，但他無視詐團成員的不法要求，輕率將銀行帳戶交出，甚至依照指示轉匯款項，顯然已經觸法。

法官表示，考量到小清過去沒有犯罪前科，素行良好，經過這次教訓應該知道警惕，不會再犯，最終依洗錢罪判處有期徒刑6個月，併科罰金2萬元，刑期得易科罰金，罰金得易服勞役；另外宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並向公庫支付6萬元，以及向指定機關提供60個小時的義務勞務，全案仍可上訴。