幫友喬債務！他蝴蝶刀猛刺肚「險剁掉4指」　桃園莽男下場曝

▲桃園市陳姓男子去年8月間因債務與對方談判，卻持預藏蝴蝶刀朝對方猛刺，對方徒手遮擋險被砍斷右手4根手指。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子去年8月間幫友人喬債，與對方約在大園區談判，雙方一言不合起口角，陳竟持預藏蝴蝶刀朝對方腹部猛刺，對方以右手擋住腹部，結果4隻手指險被砍斷，當場血流如注，陳男行兇後欲逃離現場，被對方聯手制伏報警，被砍傷的劉姓男子經送醫急救後保住性命，但右手機能已達重傷害程度；桃檢調查後，陳男坦承犯行，但否認有殺人之意圖，檢方偵結依重傷害罪嫌提起公訴。

檢警調查，曾有傷害前科的陳姓男子，2022年遭高雄地院依傷害罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，未料仍不知悔改，去年8月5日下午5時30分許，幫友人處理債務問題，與對方相約在桃園市大園區中正東路上麥當勞前談判。

談判過程中，陳男與對方另一名陳姓男子一言不合，竟持預藏之蝴蝶刀向其揮舞恫嚇，陪同之黃姓、劉姓友人見狀上前制止，陳見有人阻擋，竟持蝴蝶刀朝劉姓男子腹部猛刺，劉為避免腹部遭刺，以右手徒手阻擋陳之攻擊，導致右手被砍傷，其中第2、3、4指肌腱斷裂、右手第5指撕裂傷，當場血流如注，陳男行兇後欲逃離現場，被陳、黃等人當場搶下蝴蝶刀並制伏在地，並通知大園警方到場處理；大園警方調閱現場監視器畫面確認陳男行兇，並扣得蝴蝶刀等證物，受傷的劉姓男子經送醫急救治療，但右手機能已達重傷害之程度。

桃檢調查時，陳男坦承犯行，但否認有殺人之意圖；檢方根據現場監視器畫面及告訴人陳、劉、黃姓證人之證述，被告抵達案發現場時，先與對方口角並起肢體衝突，陳並持刀傷人，檢方認定，陳只因幫友人處理債務發生肢體衝突，而陳持刀攻擊，導致劉姓告訴人徒手阻擋受傷後，陳也未再攻擊2人，難認有殺人之犯意，偵結依重傷害罪嫌將陳起訴。