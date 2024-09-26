網婆甜喊「我是你妻子」　暈船男淪詐團人頭戶結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿德（化名）透過網路結識A女，對方不僅以「親愛的」、「老公」稱呼他，還會傳送生活照片表達愛意，他為愛同意借出銀行帳戶給A女購買比特幣，結果反而淪為詐團人頭戶，還因此挨告。桃園地院法官日前審理此案，認定阿德確實是受到感情詐騙，加上查無其他犯罪證據，最後裁定無罪。

▲阿德與A女網戀，卻遭對方欺騙，淪為詐團人頭戶。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方認為，阿德明知將銀行帳戶交給他人使用，可能會淪為詐團的人頭戶，卻還是把自己名下的帳戶資料交給A女，導致2名受害者被詐團欺騙，共計損失19.8萬元，贓款全部匯至阿德的帳戶，因此認定阿德涉犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪。

阿德則辯稱，他透過國際版抖音結識A女，2人網戀之後，感情升溫，A女說要來台灣與他共同生活，進而要求他提供帳戶，說是要買比特幣，事後他才驚覺遭到感情詐騙。

桃園地院法官檢視阿德與A女的對話紀錄，發現A女經常以「親愛的」、「老公」稱呼阿德，還會傳送生活照片，或是傳送訊息關懷、表達愛意，接著才開始誘導阿德參與購買比特幣，例如「親愛的，一旦你買了比特幣，在你回家之前告訴我」、「當我告訴你該怎麼做時，你必須聽我的」、「我是你的妻子，如果你想讓我開心，你必須學會聽我的」等等。

法官認為，對阿德來說，A女是關係親近的女朋友，而非毫無意義的陌生人，與無端出借或是賣帳戶給陌生人的情況不同，加上檢方目前出示的證據，皆不足以證明阿德有犯罪行為，最終裁定阿德無罪，全案仍可上訴。