不爽老公外遇　妻幫小三「掛號婦產科」被判2個月

記者黃翊婷／綜合報導

人妻阿鳳（化名）在丈夫的物品中發現寫有A女個資的紙條，她因為不滿丈夫外遇A女，於是偷偷使用手機網路掛號，幫A女掛了婦產科再取消，結果因此吃上官司，日前被桃園地院法官依行使偽造準私文書罪判處2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

▲阿鳳擅自幫A女掛號婦產科，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳在不詳時間、地點意外從丈夫的物品中，發現一張寫有A女年籍資料的紙條，她不滿丈夫與A女發生婚外情，去年3月間透過手機連線至某醫院的網路掛號系統，擅自輸入A女的身分證字號、生日等資料，幫A女掛號婦產科門診，接著再取消掛號。

後來醫院方面發現異狀，主動致電A女詢問，A女這才知道自己遭人冒名掛號，氣得直接跑去桃園地檢署提告。

桃園地院法官認為，阿鳳擅自以他人名義掛號又取消，足以損害院方對於掛號系統的正確性以及A女的權益，考量到她已經坦承犯行，但未與A女達成調解，因此依行使偽造準私文書罪，判處她2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元。

至於緩刑部分，法官表示，阿鳳的行為不僅對A女造成困擾，也對醫院的掛號系統造成影響，加上她至今仍未獲得A女諒解，衡量她的犯罪情節、犯後態度以及判決刑度，認為沒有暫不執行的理由，因此不予宣告緩刑，全案仍可上訴。