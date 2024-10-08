　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

▲▼ iPhone16 PLUS、iPhone 16 Pro、相機控制、動作按鈕 、配件。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲iPhone 16在各國售價曝光，日本的售價是全球第3低。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者羅翊宬／編譯

蘋果最新款智慧型手機「iPhone 16」已經於今年9月20日上市。不過，總部設於日本東京都港區的市調公司MM總研在調查後卻發現，其實日本當地販售的iPhone 16，在與全球39個國家和地區進行比較後，其普通機型方面的價格是排行第3低，如此懸殊的國內外差價，就連外國遊客都不惜冒著犯法風險搶購。

根據日媒《日經新聞》，針對智慧型手機、平板、電腦、次世代家電等進行市調的公司MM總研株式會社，針對iPhone 16系列的4款機型在各國與地區蘋果應用程序商店的販售價格進行調查，結果發現iPhone 16（128GB）的全球平均價格為14萬7026日圓（約新台幣3萬1693元），而日本國內售價為12萬4800日圓（約新台幣1萬7145元），比起全球均價便宜。

儘管日本國內販售的iPhone 16在售價上已經超過10萬日圓，且在日本的平均年所得占比較高，不過與海外39個國家與地區相比，仍然具有價格便宜之優勢，在一般機型的（128GB）售價排行為全球第3低，僅次於中國、泰國。

換算成日圓以後，iPhone 16（128GB）在各國與地區蘋果應用商店的售價上，中國為最低價，僅販售11萬9800日圓，其次為泰國的12萬4500日圓，接著是以12萬4800日圓排行第3名的日本，再來是以12萬7100排行第5低的澳大利亞，至於美國則是以12萬8900日圓排行全球售價第6低。

報導分析，受到日圓不斷貶值的影響，即便日本國內的販售價格上漲，但若以日圓來進行比較，日本當地販售的iPhone 16依舊能夠呈現「全球最便宜」的優勢，因為蘋果公司針對iPhone 16系列在日本國內的價格維持不變。

MM總研認為，「儘管越是在iPhone市占率高的國家，iPhone的價格在平均薪資中的占比往往愈低。但是在日本，儘管iPhone售價占平均薪資比為將近50%，但受到長期通貨緊縮影響，從國際的角度來看，日本國內的平均薪資水準低迷，使人感覺增加了購買負擔。」

MM總研在調查中指出，全球iPhone 16售價最低的國家是中國，iPhone 16（128GB）官網售價（人民幣5999元）只要11萬9800日圓，然而全球售價最高的國家是土耳其，平均高達27萬829日圓（約新台幣5萬9000元），約為日本的2倍之高，主要原因為受到增值稅和關稅等影響。

據悉，iPhone在日本國內外的售價差距懸殊，因此以倒賣為目的進行搶購的現象淪為隱憂。2022年，以倒賣為目的的外國觀光客多次免稅銷售iPhone，導致蘋果日本法人被東京國稅局追徵140億日圓消費稅。2023年9月，東京警視廳以涉嫌暴力妨礙公務為由，逮捕涉及倒賣糾紛的7名男女。

ET快訊
大尺度露奶攬客被逮！「錯愕穿褲」畫面曝　4女年紀驚呆
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍卓越新聞獎
女移工躺床「直接生小孩」！她認：檢體是朋友的
電動車大出！n7長程版現身　Model B即將量產
國防部曝國慶日中共將發射運載火箭　通過我國防空識別區
揭柯、沈2020就有金流關係　她爆「橘子」神秘背景

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

「空啤酒罐」竟是博物館藝術品！　慘被工友扔進垃圾桶

佛州危險！5級颶風密爾頓太可怕　氣象專家連線一半「激動哽咽」

美怪獸颶風「閃電狂襲」衛星影像曝光　市長警告：不撤離就會死

得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

馬斯克幫川普催票　介紹1搖擺州選民可拿1500元獎金

日本89歲上皇后美智子跌倒骨折　稍早手術結束

72歲阿公被咬定是「烏克蘭傭兵」　俄重判美公民7年徒刑

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

「空啤酒罐」竟是博物館藝術品！　慘被工友扔進垃圾桶

佛州危險！5級颶風密爾頓太可怕　氣象專家連線一半「激動哽咽」

美怪獸颶風「閃電狂襲」衛星影像曝光　市長警告：不撤離就會死

得搖擺州者得天下！川普、賀錦麗民調膠著　7州成「選戰焦點」

機上廁所「別用衛生紙」改用這個擦　空姐曝超噁真相：從來沒清過

諾貝爾物理獎今晚揭曉！盤點呼聲最高6學者　預測名單一次看

馬斯克幫川普催票　介紹1搖擺州選民可拿1500元獎金

日本89歲上皇后美智子跌倒骨折　稍早手術結束

72歲阿公被咬定是「烏克蘭傭兵」　俄重判美公民7年徒刑

北台灣濕涼「雨彈下一整天」　周末水氣增降雨熱區曝

台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

機敏級核潛艇6號艦下水　「沉默艦隊」快成形

鴻海科技日／第一個出貨GB200伺服器　劉揚偉：供應鏈準備好了

馬辦控賴清德設連環套　「營造軍演氛圍再激怒中國換政治利益」

全家咖啡、霜淇淋「買10送10」！超商雙十優惠必搶清單一次看

未摘「那話兒」不得辦性別變更？　戶所敗訴、內政部尊重法院判決

台南最熱重劃區之一現「凶宅法拍」　附生活雜物底價700萬

美眾議員組團訪台　林佳龍：台美半導體分工可達最佳利益

洋基落敗系列賽平手　培瑞茲關鍵追平轟引爆皇家反攻

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

11月降息預期落空　美股收跌近400點

陸男猥褻日本妹　佯稱「身上有蟲」亂摸胸部

與中國緊張升溫　美菲6國在台灣南方展開軍演

「密爾頓」增強至5級颶風　將登陸美國佛州恐有暴潮

網美偷東西被抓！　竟還拍片po網

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

1年340天住飯店　她揭5招超專業防雷

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓

哈瑪斯襲擊以色列滿週年　納坦雅胡矢言繼續戰鬥

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

更多熱門

相關新聞

日本上皇后美智子骨折　稍早手術結束

日本上皇后美智子骨折　稍早手術結束

日本上皇后美智子即將於本月20日年滿高齡90歲，然而最近卻驚傳在家中跌倒，昨（7）日送往東京大學醫院接受檢查，並安排今（8）日上午動手術。最新消息，美智子的手術已於稍早結束。

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓

金正恩再度威脅「核武攻擊」南韓

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

達人破解「旅日刷卡」結帳陷阱：鎮定回答用日幣

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

即／日上皇后美智子「跌倒」傷勢曝　明手術

騙櫻花妹「有蟲」 中國男趁機襲胸

騙櫻花妹「有蟲」 中國男趁機襲胸

關鍵字：

日韓要聞日本iPhone

讀者迴響

熱門新聞

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

樂天女孩死會+1！

怎麼沒有他？蔡其昌看到名單也好奇

女子潛水失蹤　鯊魚肚子發現她大腿

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

柯文哲「貼身帳房」緊急出境逃亡！　滯留日本恐通緝

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面