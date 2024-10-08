iPhone買貴了嗎？東北亞這國「激安價」　吸引外國客搶便宜

▲iPhone 16在各國售價曝光，日本的售價是全球第3低。（圖／記者蘇晟彥攝）

記者羅翊宬／編譯

蘋果最新款智慧型手機「iPhone 16」已經於今年9月20日上市。不過，總部設於日本東京都港區的市調公司MM總研在調查後卻發現，其實日本當地販售的iPhone 16，在與全球39個國家和地區進行比較後，其普通機型方面的價格是排行第3低，如此懸殊的國內外差價，就連外國遊客都不惜冒著犯法風險搶購。

根據日媒《日經新聞》，針對智慧型手機、平板、電腦、次世代家電等進行市調的公司MM總研株式會社，針對iPhone 16系列的4款機型在各國與地區蘋果應用程序商店的販售價格進行調查，結果發現iPhone 16（128GB）的全球平均價格為14萬7026日圓（約新台幣3萬1693元），而日本國內售價為12萬4800日圓（約新台幣1萬7145元），比起全球均價便宜。

儘管日本國內販售的iPhone 16在售價上已經超過10萬日圓，且在日本的平均年所得占比較高，不過與海外39個國家與地區相比，仍然具有價格便宜之優勢，在一般機型的（128GB）售價排行為全球第3低，僅次於中國、泰國。

換算成日圓以後，iPhone 16（128GB）在各國與地區蘋果應用商店的售價上，中國為最低價，僅販售11萬9800日圓，其次為泰國的12萬4500日圓，接著是以12萬4800日圓排行第3名的日本，再來是以12萬7100排行第5低的澳大利亞，至於美國則是以12萬8900日圓排行全球售價第6低。

報導分析，受到日圓不斷貶值的影響，即便日本國內的販售價格上漲，但若以日圓來進行比較，日本當地販售的iPhone 16依舊能夠呈現「全球最便宜」的優勢，因為蘋果公司針對iPhone 16系列在日本國內的價格維持不變。

MM總研認為，「儘管越是在iPhone市占率高的國家，iPhone的價格在平均薪資中的占比往往愈低。但是在日本，儘管iPhone售價占平均薪資比為將近50%，但受到長期通貨緊縮影響，從國際的角度來看，日本國內的平均薪資水準低迷，使人感覺增加了購買負擔。」

MM總研在調查中指出，全球iPhone 16售價最低的國家是中國，iPhone 16（128GB）官網售價（人民幣5999元）只要11萬9800日圓，然而全球售價最高的國家是土耳其，平均高達27萬829日圓（約新台幣5萬9000元），約為日本的2倍之高，主要原因為受到增值稅和關稅等影響。

據悉，iPhone在日本國內外的售價差距懸殊，因此以倒賣為目的進行搶購的現象淪為隱憂。2022年，以倒賣為目的的外國觀光客多次免稅銷售iPhone，導致蘋果日本法人被東京國稅局追徵140億日圓消費稅。2023年9月，東京警視廳以涉嫌暴力妨礙公務為由，逮捕涉及倒賣糾紛的7名男女。