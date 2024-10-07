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南韓、菲律賓升級為「戰略夥伴」關係　同意維護南海航行自由

▲▼尹錫悅、小馬可仕7日在馬尼拉召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅、小馬可仕7日在馬尼拉召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅從昨（6）日起正式展開菲律賓、新加坡、寮國等東南亞出訪行程，其中首站便來到菲律賓，在該國首都馬尼拉會晤菲律賓總統小馬可仕，雙方決定將韓菲兩國關係升級為「戰略夥伴」，在國防、核電、經濟等方面展開合作。尹錫悅也決定在南海議題上攜手小馬可仕，共同維護航行自由。

根據《韓聯社》，南韓、菲律賓自從1949年建交以來，時隔75年兩國關係終於升級為「戰略夥伴」，尹錫悅於當地時間7日造訪位於馬尼拉的菲律賓總統府「馬拉坎南宮」，與小馬可仕召開雙邊會談，在兩國關係升級的基礎上發佈國防、經濟、核電等方面的合作方案。

在國防與海洋防衛上，雙方決議讓南韓軍隊能夠參加菲律賓在海岸實施的軍演，而南韓更將積極參與菲律賓軍隊現代化的過程，在菲律賓2023至2028年軍隊現代化的事業中，韓菲兩國簽署「海洋合作備忘錄」（MOU），強化雙方海警在交換情報、搜救等方面的海洋合作。

尹錫悅、小馬可仕會談中決定將在南海議題上實現兩國合作，確立以規則為基礎的海洋秩序，保障南海航行與上空飛行的自由。同時，雙方針對北韓（朝鮮）核武挑釁等區域國防安全議題交換意見，表示無法坐視北韓核武研發、俄朝軍事合作。

報導指出，南韓、菲律賓從2023年9月起就簽署雙方的自由貿易協定（FTA），尹錫悅與小馬可仕同意應讓協定儘快生效。尹錫悅也承諾，為了保障南韓在菲僑民的安全和旅客們的便利，政府將積極扮演關鍵角色。
 

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