台南安平觀音亭敬老迎重陽　黃偉哲親贈禮金祝福長輩平安壽高

▲台南市長黃偉哲8日前往台南安平觀音亭參加「平安壽高」感恩茶會活動，除致贈禮金並幫長輩們佩戴精緻的「春仔花」，也藉由陶土手印板蓋手印方式，與長者共同見證百歲里程碑時刻，祝福長輩們健康長壽。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為慶祝九九重陽節即將到來，台南市長黃偉哲8日前往台南安平觀音亭參加「平安壽高」感恩茶會活動，除致贈禮金並幫長輩們佩戴精緻的「春仔花」，也藉由在地「安平陶坊」所提供的陶土手印板，以親自蓋手印方式，與安平觀音亭主委顏東賢等人，共同見證百歲里程碑時刻，祝福長輩們健康長壽，幸褔快樂到久久，讓這場「千歲宴」充滿喜氣與溫馨感。

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8日參加長者中有多位高達90多歲至100歲，102歲陳李蕋、其中來自瑞士現年81歲的神父吳道源，同時也是台南市第二位因特殊功勳而取得台灣國籍的外國人…。市議員盧崑福、蔡筱薇、林依婷、周麗津與李啟維也到場獻上祝賀同歡樂。

市長黃偉哲表示，非常開心代表全體市民為眾長輩獻上祝賀，看到老人家年過90多歲，卻仍十分朝氣有活力，實為晚輩們的福氣。他也感謝安平觀音亭及歷任主委的善行義舉與無私奉獻，與市府攜手合作公私協力，長期致力於慈善公益與長者社福，發揮一加一大於二的良善效果。

市長黃偉哲強調，未來政府的施政目標，就是要持續強化對長者的關懷與照顧，並期盼能讓台南更多長者皆能受惠完善福利政策，並繼續與區公所、里長與民間團體共同協力互助，將正向溫暖能量傳遞社會各個角落。

安平觀音亭主委顏東賢表示，每年的重陽敬老茶會，一直是安平觀音亭的重要活動，在往年的重陽節禮金發放慣例，凡是設藉在安平區的80歲以上的前500名長者，都可以一起參與，而今(113)年則是透過特別來向主神觀音菩薩請示同意後，決定廣結善緣，採取不限名額的參加方式，目前報名人數已近1200人，可以說是相當踴躍，此外，在今年重陽禮金的部分，是由安平觀音亭已故主委吳高明月家族子弟，以秉持著持續行善的精神，透過回饋社會的核心初衷理念所贊助的，其善行義舉實在相當值得肯定表彰。

今日重陽千歲宴感恩茶會活動中，安平觀音亭透過以精緻茶席來展現重陽習俗的莊重感，並輔以佩戴茱萸、食蓬餌、飲菊花酒等傳統儀式，完美融合與貼近在地文化氣息，讓長輩皆能夠樂在其中體驗經典科儀，此外，今日最為特別的參與者，就是來自瑞士且曾在瑞復益智中心服務的神父吳道源，他同時也是台南市第二位因特殊功勳而取得台灣國籍的外國人，現年81歲的吳神父其大愛無私的奉獻精神，讓今日感恩茶會的舉辦更加增添了別具非凡的意義性。