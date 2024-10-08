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台南市大專院校市政參訪　加深青年市政認同

▲台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


台南市長黃偉哲十分重視青年發展並強化青年公共參與，8日台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見，並由市立博物館王世宏館長及智慧發展中心智慧應用組林詩涵組長為學子們進行「台南400」市政主題簡報與交流，過程中學子們紛紛舉手發問，互動十分熱烈。

▲台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）
研考會主委蒙志成表示，為讓將來有更多的優秀人才根留台南，市府透過成立青年事務委員會、推動大專院校公部門實習、公部門非暑期工讀、辦理青年論壇、公共議題提案競賽及輔導培力課程等多元管道，讓青年學子藉由實際參與體驗更加瞭解公部門運作，並提供青年發聲平台，強化公共參與，增進在地認同。感謝台南大學與市府共同推動「在地連結、人才培育」，期望透過參訪活動能夠促進並加深青年學子對市政的理解與認同感。

▲台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市立博物館王世宏館長表示，「台南400」不是只是一系列的活動呈現，更重要的是與世界重要接軌的機會，希望大家共同關注台南軟、硬體的發展，見證台南的歷史與未來，很高興能與大家分享從籌備到成果的過程，此次透過實例解說與座談交流，除讓我們將文化種子持續擴散，將市政推廣得更廣更深，也讓我們聽到最重要也最感動的青年聲音與回饋。智慧發展中心智慧應用組林詩涵組長則分享如何結合數位展演並打造智慧城市。

▲台南大學行政管理系王光旭教授率領該系33名學生至台南市政府進行市政參訪，由市府研究發展考核委員會蒙志成主委接見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

研考會進一步說明，研考會作為推動青年公共事務參與的平台，是青年聲音與局處政策橫向聯繫及傳達的橋樑，108年成立青年事務委員會，今年將辦理第4屆青年委員甄選，此次招募期程受到山陀兒颱風停止上班上課影響，為讓更多青年能有充裕的時間報名參加，報名截止日期將延至113年10月11日(星期五)，歡迎18至40歲，且設籍、就業或就學於台南市的青年踴躍參與，期盼透過實際參與公共事務，發揮更大影響力，並共同打造幸福城市。

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